Milei acelera la venta de las represas más importantes
Javier Milei pone en venta las represas hidroeléctricas más grandes y fija fecha final. El Gobierno define condiciones y prorroga concesiones.Argentina08 de agosto de 2025Juan Manuel Villarreal
El Gobierno de Javier Milei oficializó este viernes las condiciones para la venta de las cuatro represas hidroeléctricas más importantes del país y estableció una fecha límite para el fin de las concesiones vigentes. La medida se formalizó mediante el Decreto 564/2025, publicado en el Boletín Oficial.
Los complejos que irán a concurso
El llamado a concurso incluye la transferencia y venta del paquete accionario de las empresas que administran los complejos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
La disposición autoriza que las acciones, actualmente en manos de Energía Argentina (ENARSA), pasen a la órbita de la Secretaría de Energía —dependiente del Ministerio de Economía—, que será la encargada de ejecutar la venta bajo la Ley de Reforma del Estado.
El Ministerio de Economía, junto a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, tendrá un plazo máximo de 60 días para lanzar la licitación internacional.
Concesiones extendidas hasta fin de año
Si bien la privatización ya está en marcha, el Ejecutivo decidió extender hasta el 31 de diciembre las concesiones a las actuales operadoras: Orazul Energy Cerros Colorados, Enel Generación El Chocón, AES Argentina Generación y Central Puerto.
Podrán seguir a cargo hasta esa fecha —o hasta que se concrete la venta— siempre que presenten una carta de adhesión en los próximos cinco días hábiles y cumplan con requisitos clave: mantener una garantía de 4,5 millones de dólares y permitir inspecciones a potenciales compradores.
Un esquema heredado de los años ‘90
Las represas habían sido concesionadas por 30 años en 1993, plazos que vencieron en 2023 y fueron prorrogados de forma provisoria a principios de 2024.
En el nuevo esquema, se constituyeron sociedades anónimas para cada complejo, con 98% del capital en manos de ENARSA y el 2% en poder de Nucleoeléctrica Argentina. Este paquete accionario será ahora ofrecido al capital privado nacional e internacional.
La Ley Bases y el plan privatizador
La iniciativa se enmarca en el Decreto 718/2024, emitido en agosto pasado, una semana después de la reglamentación del capítulo de privatizaciones de la Ley Bases. Con esta venta, el Gobierno busca avanzar en su plan de reducir la participación estatal en empresas de generación eléctrica y captar inversión privada para el sector energético.
Argentina: el empleo formal cae y la informalidad se dispara
Según el último informe casi 9 millones de argentinos trabajan en negro. Crece la informalidad y se profundiza la precariedad laboral en todo el país.
Detectan en Argentina la nueva variante “Frankenstein” del Covid
Se trata de una cepa híbrida surgida de dos subvariantes de Ómicron que ya circula en más de 30 países. Provoca ronquera, fiebre y trastornos digestivos.
El Gobierno oficializó la suba salarial para fuerzas federales
Patricia Bullrich oficializó un aumento clave para las fuerzas federales. Haberes, bonos, viáticos y más: conocé todos los detalles ahora mismo.
Organizaciones marchan al Congreso contra el veto de Milei
"No es ajuste, es abandono": durísima reacción de agrupaciones contra el veto de Milei a la ley que protegía a personas con discapacidad.
Encuesta caliente: los datos que preocupan a Javier Milei
Una encuesta en la Provincia de Buenos Aires agitó las aguas de cara al 7 de septiembre. ¿Quién lidera y por qué preocupa al oficialismo? Todos los números.
ANSES: calendario de cobro de jubilaciones y pensiones en agosto 2025, según DNI
El organismo previsional confirmó las fechas de cobro para jubilados y pensionados, diferenciadas por monto y terminación de DNI. También detalló los nuevos valores con aumento y bonos extraordinarios.
Entrevista GLP. Acusan a Jaime Méndez de gobernar "para una sola clase social" y relegar las necesidades de los barrios en favor de negocios privados en San Miguel
Mientras crece el hambre en los barrios más humildes y se multiplican las familias que dependen de comedores comunitarios, los hospitales municipales colapsan por falta de personal, recursos e insumos. Los vecinos advierten que, lejos de garantizar el acceso a derechos básicos como la salud, el trabajo o la vivienda, Méndez prioriza la construcción de countries en tierras municipales y profundiza la desigualdad en San Miguel.