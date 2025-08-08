Fassi y Alonso inauguraron el centro de prevención rural

Además se presentó el programa “Tranqueras seguras” y se entregaron 10 patrulleros para la Policía y la Guardia Urbana.

La intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, recibió la visita del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, junto a quien inauguró el nuevo Centro de Prevención Rural (CPR). En la jornada también se presentó el programa "Tranqueras Seguras", y se realizó la entrega de 10 nuevos patrulleros adquiridos con fondos municipales.

El evento contó también con la presencia del subsecretario de Seguridad, Eduardo Aparicio; el coordinador de Gestión Municipal, Fernando Jantus; efectivos de la Policía Bonaerense, Policía Rural, agentes de Tránsito, Guardia Urbana y funcionarios municipales.

Tras el corte de cinta, las autoridades recorrieron las nuevas instalaciones del CPR, que funcionará con 25 trabajadores dedicados a la protección de la ruralidad en el distrito. 

Más patrulleros

Fassi entregó formalmente las llaves de los 10 patrulleros que se suman a los 16 ya entregados por el gobierno provincial en lo que va del año. 

Se trata de cinco móviles para la Guardia Urbana (cuatro Renault Logan y una pick-up Alaskan) y cinco para distintas dependencias policiales del distrito, como Uribelarrea, Máximo Paz, Alejandro Petión, Los Pozos y el Comando de Patrullas (tres Renault Logan y dos Alaskan).

La mandamás dijo que “Estos patrulleros, camionetas y esta inauguración oficial del CPR son posibles gracias a la sinergia entre el sector público y privado. El CPR es fruto de un convenio con emprendedores de Cañuelas, y quiero agradecerles profundamente a quienes cuidan nuestra ruralidad todos los días. Para mí, ustedes son un orgullo”.

Alonso destacó: “Hoy, con estos patrulleros que compró la Municipalidad con recursos propios, más los que aportamos desde la Provincia, estamos fortaleciendo la prevención en todo el territorio. Esta es una decisión política clara de que la seguridad sea prioridad”.

“Tranqueras Seguras”

Además se presentó oficialmente este programa que fue desarrollado en conjunto con la Sociedad Rural de Cañuelas, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y el CPR. Se trata de una herramienta que ya alcanza a 750 establecimientos rurales del distrito.

A través de un sistema de georreferenciación, se asigna a cada campo un número único de identificación cargado en un sistema GPS, lo que permite a la policía, ambulancias y bomberos llegar de forma rápida y precisa ante cualquier emergencia.

