Fassi y Alonso inauguraron el centro de prevención rural
Además se presentó el programa “Tranqueras seguras” y se entregaron 10 patrulleros para la Policía y la Guardia Urbana.Municipales08 de agosto de 2025Soledad Castellano
La intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, recibió la visita del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, junto a quien inauguró el nuevo Centro de Prevención Rural (CPR). En la jornada también se presentó el programa "Tranqueras Seguras", y se realizó la entrega de 10 nuevos patrulleros adquiridos con fondos municipales.
El evento contó también con la presencia del subsecretario de Seguridad, Eduardo Aparicio; el coordinador de Gestión Municipal, Fernando Jantus; efectivos de la Policía Bonaerense, Policía Rural, agentes de Tránsito, Guardia Urbana y funcionarios municipales.
Tras el corte de cinta, las autoridades recorrieron las nuevas instalaciones del CPR, que funcionará con 25 trabajadores dedicados a la protección de la ruralidad en el distrito.
Más patrulleros
Fassi entregó formalmente las llaves de los 10 patrulleros que se suman a los 16 ya entregados por el gobierno provincial en lo que va del año.
Se trata de cinco móviles para la Guardia Urbana (cuatro Renault Logan y una pick-up Alaskan) y cinco para distintas dependencias policiales del distrito, como Uribelarrea, Máximo Paz, Alejandro Petión, Los Pozos y el Comando de Patrullas (tres Renault Logan y dos Alaskan).
La mandamás dijo que “Estos patrulleros, camionetas y esta inauguración oficial del CPR son posibles gracias a la sinergia entre el sector público y privado. El CPR es fruto de un convenio con emprendedores de Cañuelas, y quiero agradecerles profundamente a quienes cuidan nuestra ruralidad todos los días. Para mí, ustedes son un orgullo”.
Alonso destacó: “Hoy, con estos patrulleros que compró la Municipalidad con recursos propios, más los que aportamos desde la Provincia, estamos fortaleciendo la prevención en todo el territorio. Esta es una decisión política clara de que la seguridad sea prioridad”.
“Tranqueras Seguras”
Además se presentó oficialmente este programa que fue desarrollado en conjunto con la Sociedad Rural de Cañuelas, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y el CPR. Se trata de una herramienta que ya alcanza a 750 establecimientos rurales del distrito.
A través de un sistema de georreferenciación, se asigna a cada campo un número único de identificación cargado en un sistema GPS, lo que permite a la policía, ambulancias y bomberos llegar de forma rápida y precisa ante cualquier emergencia.
Necochea impulsa su comunidad productiva con la llegada de “Modo Emprender”
Organizado por el municipio, “Modo Emprender” combinará exposición, networking y asesoramiento financiero para emprendedores y productores.
Julián Álvarez y Leandro Decuzzi lanzaron “Colectivo UNLa”
Se trata de un nuevo medio de transporte gratuito que unirá a la universidad con la estación.
Más seguridad vial y mejores entornos escolares en Luján con nuevas obras municipales
Con fondos municipales y provinciales, el distrito ejecuta 37 intervenciones viales en Zapiola y mejoras edilicias en la Secundaria N° 11 y la Primaria N° 31.
Se inauguró el Hospital Municipal de Medicina Cardiovascular en Tigre
El intendente Julio Zamora inauguró el Hospital Municipal de Medicina Cardiovascular "Dr. Genaro Serantes" en Tigre centro.
Encuesta caliente: los datos que preocupan a Javier Milei
Una encuesta en la Provincia de Buenos Aires agitó las aguas de cara al 7 de septiembre. ¿Quién lidera y por qué preocupa al oficialismo? Todos los números.
ANSES: calendario de cobro de jubilaciones y pensiones en agosto 2025, según DNI
El organismo previsional confirmó las fechas de cobro para jubilados y pensionados, diferenciadas por monto y terminación de DNI. También detalló los nuevos valores con aumento y bonos extraordinarios.
Entrevista GLP. Acusan a Jaime Méndez de gobernar "para una sola clase social" y relegar las necesidades de los barrios en favor de negocios privados en San Miguel
Mientras crece el hambre en los barrios más humildes y se multiplican las familias que dependen de comedores comunitarios, los hospitales municipales colapsan por falta de personal, recursos e insumos. Los vecinos advierten que, lejos de garantizar el acceso a derechos básicos como la salud, el trabajo o la vivienda, Méndez prioriza la construcción de countries en tierras municipales y profundiza la desigualdad en San Miguel.