Crisis sanitaria: nuevo paro y marcha del Garrahan
Trabajadores del Garrahan paran y marchan contra copagos y por la ley de emergencia pediátrica. El conflicto con Milei se calienta. Todos los detalles.Argentina11 de agosto de 2025Juan Manuel Villarreal
La crisis sanitaria en el Hospital Garrahan sigue sin tregua. Los trabajadores anunciaron un nuevo paro por 24 horas este miércoles desde las 7, que incluirá una asamblea general y una movilización a la sede porteña de la obra social Unión Personal, en rechazo a la reciente imposición de copagos.
Reclamos contra la obra social
Según la Junta Interna de ATE en el Garrahan, la medida apunta a frenar la implementación de nuevos cobros por parte de Unión Personal, que gestiona el gremio UPCN.
"Desde el 1° de agosto hay copagos para cualquier práctica: consultas, guardias, laboratorios, radiografías. Es una rebaja salarial encubierta", denunció Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE en el hospital. La protesta se desarrollará frente a la sede de la obra social, en Tucumán 949, Ciudad de Buenos Aires.
Impacto salarial y medidas futuras
Para los trabajadores, el nuevo esquema de copagos significa un recorte directo en sus ingresos. “Esto está generando una gran conmoción entre empleados públicos del Estado Nacional”, sostuvo Lipcovich.
El paro se complementará con una asamblea general y será parte de un plan de lucha que continuará el martes 19 de agosto con otro cese de tareas.
El trasfondo: la ley de emergencia pediátrica
El conflicto ocurre días después de que la Cámara de Diputados aprobara por amplia mayoría la media sanción de la ley de emergencia pediátrica, que los trabajadores consideran clave para recomponer salarios y garantizar presupuesto.
“Supondría un 70% de recomposición salarial, al volver a niveles de noviembre de 2023”, explicó Lipcovich, aunque advirtió sobre el riesgo de demoras legislativas y el veto presidencial.
El presidente Javier Milei ya anticipó que vetará cualquier norma que afecte el superávit fiscal: “Prefiero morir antes que darle un aumento a los trabajadores del Garrahan”, dijo en cadena nacional.
Frente a ese escenario, los trabajadores aseguran que no detendrán las protestas: “La votación en Diputados nos da legitimidad. Es urgente y muy necesario que esta ley se apruebe e implemente ya”.
