Gray recibió al ministro Alonso y juntos entregaron motos para la Policía

"Hice entrega de 20 motos a la Policía bonaerense y a la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) junto con Javier Alonso, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires", contó Fernando Gray, alcalde de Esteban Echeverría, desde sus redes.

El Municipio adquirió 10 de ellas con el fondo de seguridad y el resto fueron enviadas por el Gobierno bonaerense. "Con estas motos continuamos ampliando la prevención del delito en las cinco localidades del distrito, haciendo crecer nuestra flota de vehículos de seguridad y profesionalizando aún más el trabajo de nuestro personal".

Gray cuestionó a Milei por la apertura de importaciones de frutas y verduras

La apertura de importaciones de frutas y verduras decretada por el gobierno de Javier Milei golpea a uno de los polos productivos más importantes de la Argentina: el cordón frutihortícola que abarca La Plata, Berazategui y Florencio Varela. Néstor Villacorta, productor y presidente de la Federación de Trabajadores por la Economía Social Rural de esta región, advirtió que la medida del Gobierno nacional está desmantelando años de trabajo en agricultura familiar y dejando a los productores al borde del quebranto.

Al respecto, sumó su voz critica a esta medida el alcalde de Esteban Echeverría, Fernando Gray, quien dijo: "La apertura indiscriminada de importaciones dispuesta por el gobierno de Milei pone en riesgo décadas de producción local. Se desprotege a los productores y se deja a cientos de familias al borde del quebranto. El impacto social y económico será profundo: el cordón frutihortícola bonaerense, fruto de años de trabajo, hoy enfrenta su mayor amenaza".