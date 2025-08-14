Salazar recorrió la construcción de una nueva planta industrial

Cecilio Salazar, acompañado por el Jefe de Gabinete Alfredo Carrasco, el Secretario de Gobierno Martín Baraybar, la concejala Candelaria Cuscuela, el Secretario de Producción, Industria y Comercio Ariel Álvarez, el Coordinador de Producción Hugo Ramírez y el Ingeniero Agrónomo de la Secretaría, Emilio Ponzio, visitó el predio de ocho hectáreas donde el empresario rosarino Hernán Falcón, representante de Allocco, avanza con la construcción de un galpón para la instalación de una fábrica de extrusado y prensado de semillas oleaginosas.

Durante la recorrida, el Intendente destacó la importancia de esta inversión para el fortalecimiento del sector productivo local y señaló que, a través de gestiones del municipio con la COPSER, se garantizó el suministro de energía necesario para el funcionamiento de la planta, que tendrá una capacidad inicial de procesamiento de entre 150 y 200 toneladas diarias de soja y girasol, con proyección de duplicar su producción en el futuro e incorporar nuevos eslabones productivos en el mismo predio.

Allocco es una empresa con más de cinco décadas de trayectoria en el diseño y fabricación de equipos para el procesamiento de semillas oleaginosas. Su experiencia y proyección internacional la han posicionado como un referente del sector, desarrollando soluciones para la industrialización de soja, girasol y otras variedades.