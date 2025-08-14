Salazar recorrió la construcción de una nueva planta industrial
El intendente de San Pedro destacó la importancia de esta inversión para el fortalecimiento del sector productivo local y señaló que se garantizó el suministro de energía necesario para el funcionamiento de la planta.Municipales14 de agosto de 2025Soledad Castellano
Cecilio Salazar, acompañado por el Jefe de Gabinete Alfredo Carrasco, el Secretario de Gobierno Martín Baraybar, la concejala Candelaria Cuscuela, el Secretario de Producción, Industria y Comercio Ariel Álvarez, el Coordinador de Producción Hugo Ramírez y el Ingeniero Agrónomo de la Secretaría, Emilio Ponzio, visitó el predio de ocho hectáreas donde el empresario rosarino Hernán Falcón, representante de Allocco, avanza con la construcción de un galpón para la instalación de una fábrica de extrusado y prensado de semillas oleaginosas.
Durante la recorrida, el Intendente destacó la importancia de esta inversión para el fortalecimiento del sector productivo local y señaló que, a través de gestiones del municipio con la COPSER, se garantizó el suministro de energía necesario para el funcionamiento de la planta, que tendrá una capacidad inicial de procesamiento de entre 150 y 200 toneladas diarias de soja y girasol, con proyección de duplicar su producción en el futuro e incorporar nuevos eslabones productivos en el mismo predio.
Allocco es una empresa con más de cinco décadas de trayectoria en el diseño y fabricación de equipos para el procesamiento de semillas oleaginosas. Su experiencia y proyección internacional la han posicionado como un referente del sector, desarrollando soluciones para la industrialización de soja, girasol y otras variedades.
Gray recibió al ministro Alonso y juntos entregaron motos para la Policía
El alcalde de Esteban Echeverría, Fernando Gray, entregó 20 motos a la Policía bonaerense y a la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA). Lo hizo junto al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.
Marini recibió a Bianco y juntos inauguraron el centro universitario
Los funcionarios además entregaron computadoras a estudiantes y pusieron en funciones vehículos policiales.
Carlos Casares: jornada histórica con entrega de 504 escrituras
El intendente Daniel Stadnik encabezó la entrega récord de escrituras mientras médicos del Hospital Municipal participaron de la 1° Jornada de Cirujanos, sumando logros en infraestructura social y formación profesional.
Espinoza: “La Matanza es la Capital industrial del país, y el 7 de septiembre será la esperanza de una nueva Argentina”
Las principales empresas, PyMEs e industrias de La Matanza, la provincia de Buenos Aires y el interior del país participaron de una nueva Ronda de Negocios Multisectorial en Ciudad Evita.
Encuesta revela quién lidera a un mes de las elecciones
A menos de un mes para las elecciones legislativas, una encuesta de Proyección Consultores muestra un escenario de máxima paridad en Provincia de Buenos Aires.
Congreso avanza en la investigación por el fentanilo letal
Diputados busca que Salud y ANMAT den explicaciones por las 90 muertes con fentanilo contaminado. El caso golpea al sistema sanitario. Todos los detalles.
Máximo llamará a internas y desata otra pulseada en el peronismo bonaerense
Máximo Kirchner convocará a elecciones en el PJ bonaerense y vuelve a tensionar al peronismo. La disputa con el sector que lidera Kicillof y el rol clave de Cristina.