A pesar de presidir las comisiones cabeceras de los proyectos sobre emergencia pediátrica (Garrahan) y financiamiento universitario, el interbloque de Unión por la Patria (UP) no logró avanzar con su intención de forzar plenarios este jueves.

Algunos senadores considerados “dialoguistas” no acompañaron la estrategia del kirchnerismo, sumado a que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el libertario Ezequiel Atauche, manifestó que el debate debía programarse para el próximo martes. Esto postergará la posible sesión en el recinto hasta fines de agosto, según las prácticas habituales del Senado.

La nota de Atauche a la Comisión de Presupuesto

Ante la autoconvocatoria de los plenarios, decidida por Lucía Corpacci (Comisión de Salud) y Eduardo “Wado” de Pedro (Educación y Cultura), Atauche envió un escrito a los integrantes de Presupuesto señalando que no había sido consultado previamente y que la comisión no dio su consentimiento para esa citación.

En el texto, el jefe del bloque de La Libertad Avanza indicó: “Se les ha hecho saber a los presidentes de las comisiones de Salud, y Educación y Cultura, que esta comisión está dispuesta a citar a los plenarios pertinentes a partir del día martes próximo, inclusive, en el horario que los presidentes de las comisiones cabecera lo consideren y en coordinación con la Secretaría Parlamentaria de la Cámara.”

Además, Atauche solicitó a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que realice los cálculos sobre el costo fiscal de ambos proyectos. En el caso de la emergencia pediátrica, la OPC ya había elaborado un informe preliminar.

En la misiva, Atauche completó: “Conforme al reglamento de la Cámara y a la práctica parlamentaria, es improcedente la pretendida convocatoria a la comisión de Presupuesto y Hacienda comunicada unilateralmente por presidentes de otras comisiones sin el consentimiento previo del presidente de la misma. En función de ello, le solicito tenga a bien desestimarla, y quedar a la espera de la convocatoria formal a plenario, conforme lo dispone nuestro reglamento, a partir del día martes 19 de agosto.”

Comisiones involucradas

El proyecto de emergencia pediátrica fue girado también a la Comisión de Población y Desarrollo Humano, presidida por Stefanía Cora, otra senadora de UP.

Con la marcha atrás de la intención de apurar la discusión, los plenarios quedaron finalmente convocados para el martes 19 de agosto: a las 15 horas para la emergencia pediátrica y a las 16.30 para el financiamiento universitario.

La estrategia del kirchnerismo y sus límites

El kirchnerismo también buscaba tratar esta misma semana en el recinto los cinco decretos del Poder Ejecutivo rechazados por la Cámara de Diputados, que no requieren dictamen. Sin embargo, sin apoyo de otros bloques, la sesión deberá esperar.

En caso de votarse en contra en el Senado, cuatro delegados desregulatorios y un DNU sobre la marina mercante quedarían sin efecto. Esto demuestra que, a pesar de la autoconvocatoria y la experiencia previa en sesiones ordinarias, el oficialismo enfrenta límites al intentar acelerar su agenda legislativa.