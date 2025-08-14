Senado: la oposición y la falta de consenso retrasan el debate sobre Garrahan y financiamiento universitario
Los proyectos que ya tienen media sanción quedaron postergados hasta el martes 19 de agosto en comisiones. El presidente de Presupuesto, Ezequiel Atauche, pidió estudios sobre costo fiscal antes de avanzar.Legislativas14 de agosto de 2025Andrés Montero
A pesar de presidir las comisiones cabeceras de los proyectos sobre emergencia pediátrica (Garrahan) y financiamiento universitario, el interbloque de Unión por la Patria (UP) no logró avanzar con su intención de forzar plenarios este jueves.
Algunos senadores considerados “dialoguistas” no acompañaron la estrategia del kirchnerismo, sumado a que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el libertario Ezequiel Atauche, manifestó que el debate debía programarse para el próximo martes. Esto postergará la posible sesión en el recinto hasta fines de agosto, según las prácticas habituales del Senado.
La nota de Atauche a la Comisión de Presupuesto
Ante la autoconvocatoria de los plenarios, decidida por Lucía Corpacci (Comisión de Salud) y Eduardo “Wado” de Pedro (Educación y Cultura), Atauche envió un escrito a los integrantes de Presupuesto señalando que no había sido consultado previamente y que la comisión no dio su consentimiento para esa citación.
En el texto, el jefe del bloque de La Libertad Avanza indicó: “Se les ha hecho saber a los presidentes de las comisiones de Salud, y Educación y Cultura, que esta comisión está dispuesta a citar a los plenarios pertinentes a partir del día martes próximo, inclusive, en el horario que los presidentes de las comisiones cabecera lo consideren y en coordinación con la Secretaría Parlamentaria de la Cámara.”
Además, Atauche solicitó a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que realice los cálculos sobre el costo fiscal de ambos proyectos. En el caso de la emergencia pediátrica, la OPC ya había elaborado un informe preliminar.
En la misiva, Atauche completó: “Conforme al reglamento de la Cámara y a la práctica parlamentaria, es improcedente la pretendida convocatoria a la comisión de Presupuesto y Hacienda comunicada unilateralmente por presidentes de otras comisiones sin el consentimiento previo del presidente de la misma. En función de ello, le solicito tenga a bien desestimarla, y quedar a la espera de la convocatoria formal a plenario, conforme lo dispone nuestro reglamento, a partir del día martes 19 de agosto.”
Comisiones involucradas
El proyecto de emergencia pediátrica fue girado también a la Comisión de Población y Desarrollo Humano, presidida por Stefanía Cora, otra senadora de UP.
Con la marcha atrás de la intención de apurar la discusión, los plenarios quedaron finalmente convocados para el martes 19 de agosto: a las 15 horas para la emergencia pediátrica y a las 16.30 para el financiamiento universitario.
La estrategia del kirchnerismo y sus límites
El kirchnerismo también buscaba tratar esta misma semana en el recinto los cinco decretos del Poder Ejecutivo rechazados por la Cámara de Diputados, que no requieren dictamen. Sin embargo, sin apoyo de otros bloques, la sesión deberá esperar.
En caso de votarse en contra en el Senado, cuatro delegados desregulatorios y un DNU sobre la marina mercante quedarían sin efecto. Esto demuestra que, a pesar de la autoconvocatoria y la experiencia previa en sesiones ordinarias, el oficialismo enfrenta límites al intentar acelerar su agenda legislativa.
Milei busca dividir a gobernadores en la pelea por los ATN
Tensión en Diputados: se vota el reparto automático de ATN y el Gobierno juega fuerte para quebrar la unidad provincial. El Congreso al rojo vivo.
Congreso avanza en la investigación por el fentanilo letal
Diputados busca que Salud y ANMAT den explicaciones por las 90 muertes con fentanilo contaminado. El caso golpea al sistema sanitario. Todos los detalles.
Diputados: duro golpe opositor a Milei en el caso $LIBRA
La oposición metió presión y dejó contra las cuerdas al oficialismo por el caso $LIBRA. El 20 de agosto se define una jugada clave. Todos los detalles.
Comisión $Libra: el plan opositor para romper el empate
La oposición va con todo para romper el empate y poner en marcha la Comisión $Libra que investiga a Milei en pleno año electoral. Todos los detalles.
Encuesta revela quién lidera a un mes de las elecciones
A menos de un mes para las elecciones legislativas, una encuesta de Proyección Consultores muestra un escenario de máxima paridad en Provincia de Buenos Aires.
Congreso avanza en la investigación por el fentanilo letal
Diputados busca que Salud y ANMAT den explicaciones por las 90 muertes con fentanilo contaminado. El caso golpea al sistema sanitario. Todos los detalles.
Máximo llamará a internas y desata otra pulseada en el peronismo bonaerense
Máximo Kirchner convocará a elecciones en el PJ bonaerense y vuelve a tensionar al peronismo. La disputa con el sector que lidera Kicillof y el rol clave de Cristina.