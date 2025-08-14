Indec: cuánto se necesita hoy para no ser pobre ni indigente

El Indec confirmó que en julio una familia tipo necesitó $1,15 millones para no ser pobre. El dato preocupa y enciende las alarmas del bolsillo.

Economía14 de agosto de 2025Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
Indec Canasta Familiar
En julio, una familia necesitó $1,15 millones para no ser pobre

El Indec informó que, durante julio de 2025, una familia tipo de cuatro integrantes en el Gran Buenos Aires requirió ingresos de $1.149.353 para no caer por debajo de la línea de pobreza.

Al mismo tiempo, esa misma familia necesitó $515.405 para no ser indigente, según los datos de la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) difundidos este miércoles.

El costo de no ser pobre en Argentina

La CBT, que incluye alimentos y otros gastos esenciales como transporte, vestimenta, educación y salud, registró en julio una suba del 1,9%, en línea con la inflación general del mes.

En tanto, la CBA —que solo releva el gasto mínimo en alimentos— tuvo el mismo incremento mensual. Para la familia tipo, esto significó $22.353 más que en junio para la CBT y $10.093 extra en la CBA.

INDEC CBA

Qué pasa con otros hogares

El Indec también detalló el costo de vida para distintas composiciones familiares:

  • Hogar de 3 personas: $915.019 (CBT) y $410.322 (CBA).
  • Persona adulta sola: $371.959 (CBT) y $166.798 (CBA).

En todos los casos, las canastas subieron 27,6% en comparación con julio de 2024.

Inflación y efecto del dólar

El organismo estadístico informó que la inflación de julio fue del 1,9%, por encima del 1,6% de junio. En los últimos 12 meses acumuló un 36,6%.

El dólar oficial tuvo un salto del 14% durante julio, pero gran parte de esa escalada ocurrió en los últimos días del mes, por lo que su impacto pleno sobre los precios podría reflejarse en agosto.

Cómo se mide

La CBA se construye en base a las necesidades nutricionales mínimas de un adulto de actividad moderada, mientras que la CBT amplía ese valor sumando bienes y servicios no alimentarios.

Ambos indicadores se calculan con precios relevados en el Gran Buenos Aires y son la referencia oficial para medir la pobreza e indigencia en la Argentina.

