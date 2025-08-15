Entrevista GLP. Nahuel Guardia: “Nuestra lista es de lujo, con fuerza joven y compromiso”
El intendente de General Lavalle destacó la renovación generacional y la experiencia de los candidatos de Somos Buenos Aires, de cara a las elecciones del 7 de septiembre. "La idea es recorrer un camino más dialoguista y menos confrontativo", aseguró.Videos - Entrevistas15 de agosto de 2025Mariana Portilla
—¿Qué destaca de la lista local de Somos Buenos Aires, encabezada por Federico Peluzo y Norma Garay?
Es una lista compuesta por personas comprometidas con su trabajo y con las instituciones que representan. Estamos muy felices de contar con estos nombres: es una lista de lujo, con renovación y fuerza joven para enfrentar la contienda electoral. Esa es también la impronta que queremos para nuestro municipio. Por eso elegimos cuidadosamente a quienes hoy nos representan.
La juventud tiene mucho para aportar: ideas, responsabilidad y compromiso. La conformación de esta lista refleja eso, aunque también contamos con experiencia. La segunda candidata a concejal, Norma Garay, representa a la localidad de Pavón y ya ocupó una banca en el Concejo Deliberante.
—¿Cuántas bancas pone en juego el oficialismo local?
Dos bancas. Estamos entusiasmados con la posibilidad de renovarlas y seguir aportando desde el Ejecutivo a este proyecto, junto con la impronta que cada edil pueda darle desde el Concejo Deliberante para mantener el crecimiento constante de nuestro partido.
Nahuel Guardia, intendente de General Lavalle.
—A nivel provincial, ¿qué representa este nuevo armado de Somos Buenos Aires?
Creo que es una alternativa interesante, que busca evitar los extremos ideológicos. La idea es recorrer un camino más dialoguista y menos confrontativo.
Como intendente, trabajo para todos los vecinos, independientemente de su signo político. Tratamos de mantener una buena relación con el gobierno provincial, algo que logramos a lo largo de este año y medio de gestión. Con el gobernador, Axel Kicillof, y los ministros tenemos un vínculo de respeto y diálogo para trabajar juntos.
