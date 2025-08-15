Juan Esper rompe con LLA y crea Derecha Popular en Diputados

La bancada de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados bonaerense atraviesa una de sus crisis más profundas a menos de un mes de las elecciones provinciales del 7 de septiembre. El legislador Juan José Esper formalizó su salida del bloque y conformó un unibloque bajo el nombre Derecha Popular, replicando la estrategia adoptada meses atrás por Joaquín De la Torre en el Senado.

Esper, estrechamente ligado a De la Torre, dejó el bloque que dirige Agustín Romo, generando cuestionamientos internos y un nuevo escenario de fragmentación en la representación legislativa libertaria. La salida refleja tensiones acumuladas por el armado electoral bonaerense y la falta de conducción percibida por parte de Romo.

“Quedó todo muy revuelto y dado vuelta. En las listas no privilegiaron a los mejores intérpretes del liberalismo y del ideario de Milei, sino cualquier otra cosa. Está a la vista”, afirmó un legislador que aún permanece en el bloque. Otro dirigente agregó: “Hay mucha bronca y desazón con eso, porque las listas no reflejan lo que piensa Milei. No sé lo que va a pasar y hay que ver qué pasa con los cierres nacionales”.

La interna libertaria y la creación de unibloques

La salida de Esper no fue la única. Antes se había formalizado el bloque Unión y Libertad, integrado por los diputados Martín Rozas, Sabrina Sabat, María Laura Fernández, María Salomé Jalil Toledo, Blanca Elida Alessi y Constanza Moragues Santos. Estos movimientos evidencian la creciente fractura interna y anticipan complicaciones para el funcionamiento del bloque en la Legislatura y para las negociaciones con otras fuerzas.

El debilitamiento del bloque libertario se suma a rumores sobre posibles nuevas bajas, como la de Guillermo Castello, reflejando la tensión entre distintos sectores: los vinculados a Las Fuerzas del Cielo, los “parejistas” y los bullrichistas.

Expectativa electoral y primeros actos de campaña

En paralelo a la interna legislativa, LLA ya comenzó sus actividades proselitistas en la provincia. La primera actividad fue en Villa Celina, con la presencia de Javier y Karina Milei junto a la ministr Patricia Bullrich y los principales candidatps seccionales, sosteniendo una bandera con el polémico lema “Kirchnerismo nunca más”. La segunda, realizada anoche en el Club Atenas de La Plata, tuvo menor convocatoria de la esperada y mantuvo el repertorio de insultos característico del presidente, sin propuestas claras.

A nivel electoral, LLA mantiene expectativas de triunfo especialmente en la Tercera y Octava Sección, donde competirá contra figuras de Fuerza Patria, la vicegobernadora Verónica Magario. El oficialismo nacional busca reforzar la presencia territorial y garantizar la mayor cantidad de fiscales en escuelas durante los comicios.

Fracturas que podrían alterar la Legislatura

La creación de unibloques como Derecha Popular y Unión y Libertad anticipa un escenario de votaciones más complejas y un debilitamiento del poder político de LLA. Para algunos legisladores libertarios, sin un cambio en la conducción de Agustín Romo, el bloque corre el riesgo de seguir perdiendo bancas y protagonismo, lo que afectaría su capacidad de negociar y de incidir en la agenda legislativa provincial.