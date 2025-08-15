Mayra Mendoza encabezó acto por el 359 aniversario de la ciudad de Quilmes

“¡Feliz cumpleaños! En este aniversario número 359 de este querido Municipio de Quilmes”, expresó Mayra, que contó sus sensaciones, ya que en diciembre dejará la Intendencia para ser parte de la lista de diputados de Fuerza Patria en estas elecciones: "Este es el último aniversario como Intendenta del Municipio que me vio nacer y crecer, que me permitió formar una familia, la biológica, padre, madre, hermanas, hija, la del corazón, amigos, amigas y luego me vio formar otra familia que esta: la municipal, la de trabajadores y trabajadoras de Quilmes”.

La Jefa comunal destacó las obras realizadas durante la gestión: “La de La Ribera, un edificio educativo como el 83 de Solano, los polideportivos que estamos construyendo y que hemos construido, un nuevo natatorio municipal, nuevas escuelas, jardines de infantes, centros de desarrollo, renovación de las plazas, luces LEDS, la cuestión de recolección de residuos, como el Eco Parque, no solo como transferencia, sino como separación del origen. Hemos pensado esta ciudad íntegramente desde hace muchos años, desde antes de que nos imagináramos de que íbamos a poder gobernar este municipio. Fuimos sumando ideas para poder llevar adelante, un programa, un plan de gobierno que tenga que ver con lo que nos plantearon los vecinos durante muchos años y no concebimos otro modo de gobernar Quilmes, porque sabemos que los vecinos son parte”.

“Este momento y contexto tan difícil para todos y para todas tiene que ser revertido por una elección democrática que vamos a ejercer el 7 de septiembre y el 26 de octubre, votando por la defensa, por el amor a nuestra patria y a la querida Argentina. Y en Quilmes, esa representación está dada por nuestra primera candidata a Concejala, Ceci Soler, nuestra Secretaria de Desarrollo Urbana y Obra Pública, nuestra representación de Fuerza Patria, una compañera leal, trabajadora, solidaria, que siempre piensa en el colectivo, que no se vuelve loca por individualmente resaltar porque lo que quiere, y por lo que trabaja es para que cada una de las obras sean cada vez mejores. Estas son las personas que necesitamos para continuar con el proyecto de trabajo de este querido Municipio de Quilmes”, afirmó Mayra.

“En este aniversario, por toda nuestra historia que tenemos como recorrido, por este presente de trabajo y de lucha, y por un futuro mejor para las generaciones venideras, quiero decirles que los abrazo, que siempre donde me toque voy a estar trabajando por Quilmes con el corazón y siempre para adelante, muchísimas gracias a todos y todas y feliz aniversario de Quilmes”, finalizó.

Durante el evento tomó también la palabra el director pastoral de la parroquia San Juan Bautista del Decanato Quilmes Oeste II de la Diócesis de Quilmes, padre Eduardo de la Serna, quién remarcó la importancia del aniversario y dejó un cálido saludo para la Ciudad y sus habitantes.

Estuvieron presentes concejalas y concejales, consejeros escolares, referentes de diferentes instituciones, Bomberos Voluntarios de Quilmes, fuerzas de seguridad, colectividades, scouts, escuelas del distrito, Veteranos de Guerra de Malvinas, y distintos cultos, y vecinos y vecinas.