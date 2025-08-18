Crece la alarma por un medicamento falso que circula en el país
Ozempic trucho en Argentina: ANMAT lo prohibió tras detectar falsificación. Mirá qué pasa con el fármaco furor para bajar de peso y enterate todos los detalles.Argentina18 de agosto de 2025Juan Manuel Villarreal
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de una supuesta versión oral de Ozempic, un fármaco utilizado en el tratamiento de la diabetes y popularizado en los últimos años como “solución rápida” para adelgazar.
La medida se oficializó mediante la Disposición 5842/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial y firmada por la titular del organismo, Agustina Bisio.
Qué detectó el organismo
La prohibición recae sobre cualquier dosis, presentación y lote identificado como “Ozempíc® Semaglutida Tablets USP, Fabricado por Pharma Argentina SA”.
La denuncia fue realizada por Novo Nordisk, titular de la marca original, cuyo director técnico aportó una muestra del producto apócrifo. Allí quedó demostrado que no existe en el mundo Ozempic en tabletas o cápsulas, ya que su presentación es únicamente inyectable.
Además, la investigación reveló que las empresas Pharma Argentina S.A. y MD Pharma, vinculadas al producto denunciado, no cuentan con autorización ante la ANMAT.
La decisión de ANMAT
Ante estas irregularidades, el organismo resolvió prohibir la elaboración, distribución y comercialización de Ozempic en tabletas en todo el país, advirtiendo sobre los riesgos para la salud de los eventuales consumidores.
Qué es el Ozempic y por qué es tan buscado
El medicamento, cuyo principio activo es la semaglutida, fue diseñado para pacientes con diabetes tipo 2. Según explicó el doctor Guillermo Capuya (MN 65.404), “uno de cada diez argentinos tiene diabetes y la mayoría corresponde al tipo 2, asociada a mala alimentación y sedentarismo”.
Su aplicación original es mediante una lapicera con aguja descartable, de uso semanal, que genera sensación de saciedad al prolongar la acción de una hormona que frena el apetito.
Pese a que no está aprobado oficialmente como tratamiento para la obesidad, se volvió furor en consultorios y redes sociales por su rápido efecto en la pérdida de peso, lo que multiplicó la demanda en farmacias y, ahora, derivó en la aparición de versiones falsificadas.
