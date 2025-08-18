Encuesta: se define un escenario inesperado de polarización

La última encuesta nacional de Management & Fit volvió a dejar en claro que la política argentina sigue marcada por una polarización extrema. Oficialismo y oposición aparecen prácticamente cabeza a cabeza en intención de voto, con un clima de paridad que enciende todas las alarmas de cara a las elecciones legislativas.

El relevamiento, realizado entre el 25 de julio y el 7 de agosto sobre 2.600 personas, reveló que el 45,8% de los encuestados se inclina por un candidato afín al gobierno de Javier Milei, mientras que el 45,1% opta por un opositor. Una diferencia mínima que expone la fractura del electorado en dos bloques irreconciliables.

El nivel de interés por ir a votar aumentó 3.9 puntos y el 72.5% aseguró tener “muchas o algo de ganas” de ir a las urnas, mientras que un 26.8% dijo tener “poca o nula” motivación. Aun así, más del 91% reconoció estar al tanto de lo que se elige.

Aprobación dividida: Nación vs Provincia

En la provincia de Buenos Aires, la gestión de Milei muestra claros contrastes: un 43,7% la aprueba, pero la desaprobación trepa al 52,6%, llegando al 59% en el último corte de agosto. A nivel nacional, los números se equilibran: la aprobación es de 45,1%, con mayor respaldo entre hombres y jóvenes, mientras que el rechazo crece entre mujeres y mayores de 40 años.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof emerge como el principal referente opositor: concentra gran parte del voto de quienes buscan un freno al oficialismo, sobre todo entre mujeres y mayores de 40. Si las elecciones fueran hoy, un 47,8% se inclinaría por un candidato opositor, aunque ese número cayó 3,7 puntos respecto a julio.

Lo que preocupa a los argentinos

Más allá de la pelea electoral, el sondeo expuso cuáles son los temas que más pesan en el ánimo social. El 53.5% de los encuestados afirma tener sentimientos negativos vinculados a la situación del país contra el 44.5% que afirma tener sentimientos positivos. Además la corrupción encabeza el ranking de preocupaciones con el 21,7%, superando a la inflación (17,1%) y a la inseguridad (17,1%). Estos factores atraviesan el clima político y condicionan tanto la gestión como las expectativas de los votantes.