En conferencia de prensa junto a los ministros Andrés Larroque (Desarrollo a la Comunidad) y Javier Alonso (Seguridad), Bianco criticó la gestión económica nacional: “El Gobierno Nacional dice que la economía va creciendo, pero los indicadores muestran que sucede todo lo contrario”. Señaló que los fondos coparticipables han caído significativamente, con una pérdida de 7 billones de pesos para todas las provincias, y en particular 1,5 billón para Buenos Aires.

“La consecuencia es endeudarnos cada vez más, para hacernos cargo de los salarios, las obras públicas, entre otras cuestiones, y, por eso, todas las provincias duplicamos la deuda”, agregó.

Industria y PyMEs, sectores golpeados

Bianco destacó que “la industria cayó”, especialmente las vinculadas a metales, papeles y maderas, mientras que la construcción se vio afectada por la reducción de obras públicas. Respecto a las Pequeñas y Medianas Empresas, indicó que son uno de los sectores “más castigados” por la gestión nacional. Citó un informe de la Fundación Observatorio Pymes: “Una de cada tres empresas ya perdió mercado. Es una práctica que sucede cada vez que hay un gobierno de derecha, reduce sus empleados y aumenta la importación”.

Asimismo, mencionó datos de la CAME, que muestran ventas en baja por tercer mes consecutivo, y de la UBA, que registró la pérdida de 183.000 salarios formales desde diciembre de 2023. En paralelo, alertó sobre los efectos sociales: “8 de cada 10 jóvenes ven más difíciles independizarse; la gente gasta en promedio 60.000 pesos para ir a su trabajo; cerraron 16.000 kioscos en todo el país durante el último año”.

Turismo y exportaciones: un retroceso evidente

Bianco citó también la caída del turismo en Mar del Plata: “Su intendente, Guillermo Montenegro, se baja para ser candidato a senador cuando la gente lo votó por cuatro años, se ve que no le está yendo muy bien porque del 18 de julio al 3 de agosto, el turismo en su distrito cayó un 2%, respecto al mismo período del año pasado, que ya era malo. Se puede comparar con las vacaciones de 2021, que estábamos en pandemia”.

Sobre exportaciones, destacó que “en la primera mitad de 2025 se importó menos carne que en 2024 porque cayeron los volúmenes exportados”.

Firma de convenios leasing con intendentes bonaerenses.

Agenda de Kicillof y convenios con intendentes

Bianco descartó tensiones internas dentro de Fuerza Patria y precisó la agenda del gobernador Axel Kicillof: inicia la semana firmando convenios de leasing con 20 intendentes, por un total de 11 millones de pesos, destinados a equipamiento y maquinarias en diversos municipios de la provincia.

Entre martes y jueves, Kicillof recorrerá distritos de la Primera, Tercera y Sexta Sección Electoral para entregar patrulleros, viviendas, inaugurar centros de salud y avanzar en obras clave de infraestructura, con inversiones que superan los 18.000 millones de pesos.

Simulacro de elecciones: todo en marcha

Bianco confirmó que el simulacro para las elecciones de septiembre se realizará con normalidad. Serán 6.934 locales de votación y 41.189 mesas, con transmisión de datos al Correo Argentino en Monte Grande y un recuento complementario en CABA. Participarán autoridades oficiales, fiscales partidarios, medios de comunicación y más de 1.000 agentes entre operadores de recuento y soporte.

Además, se firmó un convenio entre los Ministerios de Seguridad provincial y nacional para que Nación colabore en la realización de los comicios.