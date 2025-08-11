El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires dio un paso clave para asegurar la transparencia y correcto desarrollo de las elecciones legislativas del 7 de septiembre. Este sábado se realizó con éxito la prueba del sistema de transmisión y recepción de datos en el centro de cómputos del Correo Argentino, ubicado en Monte Grande, Esteban Echeverría. La instancia forma parte de las preparaciones para el simulacro general que se llevará a cabo el sábado 23 de agosto, en el que participarán autoridades electorales, fiscales de agrupaciones políticas y fuerzas de seguridad.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, encabezó la supervisión del ensayo, que tuvo como objetivo principal verificar el correcto funcionamiento de los componentes clave del proceso electoral: logística, trazabilidad de los envíos, conectividad, capacitación de operadores y la transmisión de telegramas de escrutinio. Estos telegramas se enviarán a través de kits distribuidos en las escuelas y en las sucursales electorales del Correo, y representan una etapa esencial para el conteo rápido y seguro de los votos.

Simulacro electoral integral: “prueba general del procedimiento completo”

El próximo 23 de agosto se realizará un simulacro electoral en toda la provincia que servirá como ensayo para todos los pasos del proceso: votación, recuento y transmisión de datos. “Todo viene sucediendo en tiempo y forma”, aseguró Bianco en conferencia de prensa semanas atrás, confirmando que la jornada incluirá la participación activa de fiscales y autoridades electorales. Además, el simulacro estará abierto a la cobertura de medios de comunicación para garantizar transparencia.

Un punto central será el despliegue de fuerzas de seguridad: aproximadamente 22.000 efectivos de la Policía Bonaerense, junto a unos 5.500 efectivos federales, custodiarán el operativo electoral. Bianco aclaró que “todavía están definiendo cuáles serán las tareas específicas de cada fuerza”, pero adelantó que las fuerzas especiales (Policía Rural, UTOI, Caballería e Infantería) estarán a cargo de la protección en los centros de votación. Mientras tanto, el personal de comisarías realizará tareas fuera de los establecimientos para evitar superposiciones.

Para reducir costos y mejorar la logística, cada policía bonaerense trabajará en la zona donde reside. En cuanto a las fuerzas federales —Prefectura, Gendarmería, Policía Federal y Policía Aeroportuaria—, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofreció entre 5.550 y 6.000 efectivos, aunque Bianco señaló que con el despliegue previsto “se va a necesitar menos”. Además, estas fuerzas cumplirán funciones específicas según sus especialidades, como Prefectura en zonas ribereñas del río Paraná.

Logística y transparencia bajo la lupa

La prueba del sábado en el centro de cómputos de Monte Grande incluyó la capacitación de operadores, la evaluación de conectividad y el testeo del sistema que permitirá la transmisión en tiempo real de los telegramas de escrutinio. Este procedimiento digital reemplaza el envío tradicional en papel y busca agilizar y transparentar el recuento de votos. Además, la trazabilidad de los envíos garantiza que cada telegrama pueda ser monitoreado en todo momento.

“Esta etapa es fundamental para la organización electoral porque asegura que la información llegue sin demoras ni errores al centro de cómputos”, explicaron fuentes oficiales durante la prueba. La supervisión por parte de autoridades provinciales confirma el compromiso del Gobierno bonaerense con la calidad y seguridad del proceso.

Lo que falta saber

Aunque la organización avanza con ritmo y el simulacro del 23 de agosto está confirmado, algunas cuestiones operativas aún se encuentran en definición. Por ejemplo, las tareas precisas que desempeñarán cada una de las fuerzas de seguridad, así como detalles logísticos adicionales. Las autoridades aseguraron que seguirán comunicando novedades a medida que se acerque la fecha.

Con estos preparativos, la provincia de Buenos Aires busca garantizar que el 7 de septiembre las elecciones se desarrollen con normalidad, seguridad y transparencia, ante un contexto electoral de alta expectativa y tensión.