Magario: “Lo de Milei no es eficiencia económica, es simplemente una salvajada”

"Nunca en la historia argentina se había paralizado de forma total la obra pública. Nuestro gobernador Kicillof declaró la emergencia en la obra pública bonaerense por el abandono que Milei aplica, con graves consecuencias para la Provincia y sus habitantes. Este abandono genera enormes pérdidas económicas y deteriora las obras, haciendo mucho más costosa y riesgosa su reactivación", comentó desde redes, Verónica Magario, vicegobernadora bonaerense.

Y resaltó "Milei no está ahorrando ni generando un superávit fiscal: está incumpliendo sus responsabilidades y poniendo en peligro la vida de las y los argentinos que transitan nuestras rutas, que necesitan que el agua, las cloacas y el gas lleguen a sus hogares".

En ese marco, comentó "Milei construye un país alejado del pueblo, con desinterés en las necesidades de los argentinos. Nosotros elegimos gobernar la Provincia con cercanía, con proyectos que transformen la vida de las y los bonaerenses y les brinden más oportunidades para crecer".

De cara a los comicios, dijo "Este 7 de septiembre, sumemos fuerzas en los 135 municipios de nuestra Provincia para defender este modelo de gobierno inclusivo, que actúa e invierte para el pueblo".