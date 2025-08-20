Gómez recibió al ministro Javier Rodríguez

En primer lugar, participaron de la Feria Regional en el Polideportivo Municipal, acompañando a productores y emprendedores de toda la región.

Luego, inauguraron la nueva Sala de Elaboración de Alimentos, un espacio que impulsa la producción local y abre más oportunidades para los pequeños productores.

La actividad puso en valor el trabajo conjunto entre el municipio y la provincia para fortalecer la ciencia, el trabajo y el desarrollo local.

Detalles de la visita

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, inauguró este martes en Adolfo Gonzales Chaves la obra de ampliación de la Sala de Elaboración de Alimentos Municipal y entregó la habilitación como PUPAA (Pequeña Unidad Productiva de Alimentos Artesanales) Comunitaria. El espacio permitirá fortalecer la producción local de alimentos, garantizar condiciones de inocuidad, promover capacitaciones y brindar apoyo a proyectos sociales y comunitarios del distrito.

“La ampliación y la habilitación van a permitir, por un lado que los productores elaboren, pero también brindar capacitaciones. Ya están planificando la elaboración de panificados, pero también va a servir para conservas, para otros productos. Es una manera de acompañar este desafío que para nosotros es fundamental, que es el de la generación de empleo, el de la generación de oportunidades para el arraigo en cada una de las localidades”, aseguró el ministro Javier Rodríguez durante la inauguración.

Y enfatizó: "Este es un nuevo ejemplo concreto de industrialización local de la producción. Para nosotros, estas unidades productivas son una herramienta clave para el arraigo, el trabajo y el valor agregado”.

La sala ya se encuentra habilitada para la elaboración de productos como dulces, mermeladas y jaleas; tortas fritas, buñuelos y churros; harinas artesanales; prepizzas cocidas; galletas, bizcochos y alfajores; además del fraccionamiento de semillas y frutos secos.

El establecimiento será utilizado en el marco de distintos proyectos impulsados por el municipio chavense, que busca articular la producción local con políticas sociales y comunitarias. Entre ellos, se destaca el proyecto de desayuno y merienda para programas sociales, de niñez y adolescencia, que contempla la elaboración de galletitas, budines y pizzas tres veces por semana, las cuales son distribuidas como parte de la asistencia alimentaria en espacios municipales. Asimismo, desde el Centro de Día Comunitario se lleva adelante la producción de pastas frescas, como tallarines, ñoquis y ravioles, que se elaboran cada martes. A su vez, los jueves por la mañana, la Dirección de Políticas de Género organiza capacitaciones en cocina, en las que también se produce pasta, combinando formación con producción concreta para el autoconsumo o la distribución.

Por otro lado, se proyecta ampliar las actividades de la sala para aprovechar al máximo su infraestructura, incorporando nuevas líneas de producción. Entre las posibilidades que se barajan, se encuentra la elaboración de ensaladas y viandas saludables, destinadas principalmente a programas de asistencia alimentaria en contextos de emergencia. También se prevé sumar la preparación de productos de panadería y repostería, así como la producción de conservas y salsas caseras a partir de frutas y verduras de estación, que podrán ser almacenadas y distribuidas durante todo el año como parte de los programas alimentarios locales.

Educación y territorio

Previo a la inauguración, el ministro participó del acto de apertura de la Feria Regional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnologías, organizada por la Jefatura Distrital en el Polideportivo Municipal “Prof. Juan Gabino Atairo”. La feria reunió a estudiantes, docentes y expositores de los distritos de Tres Arroyos, Coronel Dorrego y Adolfo Gonzales Chaves.

En ese marco, Rodríguez destacó la importancia de fortalecer la articulación entre el sistema educativo y el desarrollo productivo local: “Nosotros planteamos que educación y producción tienen que estar vinculadas. La educación acerca conocimientos para que cada uno pueda después, a partir de eso, encontrar su vocación. Y qué mejor que acercar el arte, la ciencia, la tecnología para despertar la pasión, como sucedió con el streaming del CONICET”, expresó.

Y agregó: “Estas son las acciones que muestran la importancia del proceso educativo. No hay posibilidad de desarrollo personal para quienes no tienen ese derecho fundamental de acceder al conocimiento de la ciencia y la tecnología, que despierta pasiones y vocaciones y, por lo tanto, también desarrollo profesional y cultural.”

Esta actividad, impulsada por la Dirección General de Cultura y Educación, forma parte del calendario educativo provincial y en su edición 2024 recibió más de 10.000 proyectos y contó con la participación de más de 186.000 estudiantes y 14.480 docentes en los 135 municipios bonaerenses.