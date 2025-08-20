El Senado dio un paso clave en la declaración de la emergencia sanitaria en pediatría. El plenario de las comisiones de Salud, de Población y Desarrollo Humano, y de Presupuesto y Hacienda firmó dictamen favorable sobre el proyecto que ya cuenta con media sanción de Diputados. La iniciativa pone el foco en el Hospital Garrahan y quedó lista para ser debatida en el recinto, posiblemente la próxima semana.

Cruce por las modificaciones

Lo que comenzó como un trámite parlamentario sin sobresaltos derivó en tensiones políticas. La senadora chubutense Edith Terenzi presentó un dictamen alternativo con cambios, entre ellos la creación de un nomenclador obligatorio para transparentar partidas médicas y garantizar una remuneración justa.

“En 2024 el Hospital Garrahan asistió a 2347 consultas de pacientes de Chubut. Hagamos lo posible para que este reclamo sea racional y sea posible”, sostuvo Terenzi, al advertir que un texto sin cambios podría derivar en un veto presidencial.

La postura de la oposición y el oficialismo

Desde la oposición, los senadores de Unión por la Patria y los representantes de la Ciudad de Buenos Aires advirtieron que la inclusión de modificaciones puede dilatar la sanción definitiva de la ley. En cambio, los oficialistas Ezequiel Atauche y Carmen Álvarez Rivero respaldaron la propuesta de Terenzi.

Puntos centrales del proyecto

El dictamen establece que la emergencia pediátrica tendrá vigencia por un año y contempla:

Asignación inmediata de recursos presupuestarios para insumos críticos, medicamentos, infraestructura y personal.

Recomposición salarial para el personal de salud que atiende a pacientes pediátricos, incluyendo residentes.

Eximición del pago de Ganancias en horas extras y guardias para el personal sanitario.

Reconocimiento del Hospital Garrahan como emblema nacional en la atención pediátrica de alta complejidad.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal estimado de la medida entre julio y diciembre sería de $65.573 millones.

Lo que viene

Con el dictamen en la mano, la oposición buscará llevar la emergencia pediátrica al recinto en los próximos días. El resultado de la votación será clave para medir la capacidad de presión parlamentaria sobre el presidente Javier Milei, en un tema sensible que combina la crisis sanitaria con la tensión política.