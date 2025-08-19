En medio de la campaña legislativa, una encuesta nacional volvió a poner sobre la mesa el debate por la reelección de Javier Milei en 2027. El propio presidente había declarado días atrás: “En el 27 voy a ser reelecto”, generando repercusiones inmediatas en el escenario político.

Encuesta nacional: rechazo mayoritario al segundo mandato

El relevamiento, realizado por la consultora Zuban Córdoba y Asociados entre el 8 y el 11 de agosto sobre 2000 casos, reveló que un 58,1% rechaza la posibilidad de un segundo mandato de Milei, contra un 37,9% que sí lo avala.

Los números contradicen el optimismo del mandatario, que proyecta reformas para un eventual próximo gobierno.

Caída en la aprobación y el rumbo del país

La encuesta también midió la aprobación de la gestión. En agosto bajó de 42,8% a 41,8%, mientras que la desaprobación trepó de 56,8% a 57,8%.

En cuanto a la percepción del rumbo del país, el 56,1% cree que es incorrecto, dos puntos más que en julio. En cambio, quienes opinan que el rumbo es correcto descendieron de 41,3% a 38,9%.

Un sondeo que complica los planes del oficialismo

Con apenas 20 meses de gestión, los datos encendieron las alarmas dentro de La Libertad Avanza, que ya piensa en las elecciones de 2027. Según el informe, la promesa de Milei de ir por la reelección choca con una mayoría social que rechaza esa idea.

El estudio tiene un margen de error de +/- 2,19% y refleja la consolidación de un clima de descontento que atraviesa tanto la evaluación de la gestión como la proyección electoral.