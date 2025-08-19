Con subas en importados, el INDEC confirmó que la inflación mayorista se aceleró
La inflación mayorista subió 2,8% en julio, empujada por el dólar y los importados. El INDEC confirmó que superó a la minorista. Todos los detalles.Economía19 de agosto de 2025Juan Manuel Villarreal
La inflación mayorista pegó un salto en julio y cerró con una suba del 2,8%, según los datos difundidos este martes por el INDEC. El incremento superó al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que había marcado un avance del 1,9% en el mismo período.
La escalada se explica principalmente por el recalentamiento del dólar durante el séptimo mes del año y su efecto directo sobre los productos importados, que registraron un alza del 5,7%.
Impacto del dólar en el IPIM
El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) es más sensible al tipo de cambio porque su canasta está integrada, en gran parte, por bienes transables. En julio, el dólar mayorista oficial saltó 14%, lo que pegó de lleno en los precios importados y también en los bienes exportables.
Dentro de los productos de origen nacional, que subieron en promedio 2,6%, se destacaron los incrementos en agropecuarios (4,2%), químicos (4,3%), refinados del petróleo (3,9%) y vehículos (3,7%).
Inflación mayorista vs inflación minorista
Mientras el IPIM acumuló una suba del 12,3% en lo que va de 2025 y un 20,9% interanual, el IPC marcó un incremento mayor: 17,3% en el año y 36,6% contra 2024.
El dato confirma que el traslado de la devaluación a los precios minoristas fue más limitado, aunque sectores clave como alimentos y bebidas, transporte y recreación y cultura registraron aumentos significativos.
Qué pasó con los otros índices
El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye el impacto de impuestos, subió 3% en julio. El alza respondió a un avance del 2,8% en bienes nacionales y del 5,8% en importados.
En paralelo, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que mide exclusivamente productos nacionales, también avanzó 3% en el mes, con un incremento del 2,9% en productos primarios y del 3% en manufacturados y energía eléctrica.
La inflación minorista también se aceleró
En el caso del IPC, la suba fue del 1,9% en julio. Entre los rubros que más incidieron estuvieron Recreación y cultura (4,8%), Transporte (2,8%) y Alimentos y bebidas (1,9%).
El aumento acumulado en los primeros siete meses del año llegó al 17,3%, mientras que la variación interanual trepó al 36,6%, casi el doble de la inflación mayorista.
“Ningún peso va a la calle”: Economía reforzó la absorción monetaria
Con la licitación de $3,8 billones, el Gobierno acelera el ajuste monetario y enfría la plaza financiera. Mirá qué dijeron los analistas. Todos los detalles.
Crisis del consumo: desplome en juguetes y regalos por el Día del Niño
Ventas flojas y gasto en picada: el Día del Niño expuso la crisis del consumo. Descubrí el ranking de rubros que la pelearon y los que perdieron.
Canasta básica con aumentos extremos y menor consumo en los hogares
Un informe advierte que el precio de productos básicos se disparó hasta un 334% desde noviembre de 2023, mientras las familias ajustan sus compras y hábitos.
“No todo marcha acorde al plan”: el dardo de Lacunza al oficialismo
El exministro de Economía cruzó al Gobierno de Milei por su política monetaria y advirtió que la tasa al 70% “no será gratuita en producción, consumo y empleo”.
Encuesta: se define un escenario inesperado de polarización
Una nueva encuesta reveló un dato clave sobre la predisposición de los votantes y la creciente concentración en dos espacios. Qué anticipa el panorama electoral.
Fuerte rechazo al ajuste en Transporte: “No es ahorro, es abandono”
Gremios y oposición cuestionan la reforma de la CNRT y organismos de transporte, alertando sobre riesgos para el control y la seguridad de usuarios.
La Justicia anuló el veto de Milei a la Ley de discapacidad
La Justicia declaró inconstitucional el veto de Milei a la ley de discapacidad: un fallo que pone en jaque la política de ajuste del Gobierno.