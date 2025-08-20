Nardini recibió a Kicillof y juntos inauguraron un nuevo Centro de Desarrollo Infantil
Se trata de un espacio donde 180 niños y niñas van a crecer, aprender y compartir su infancia.Municipales20 de agosto de 2025Soledad Castellano
"Junto a Kicillof, inauguramos un nuevo Centro de Desarrollo Infantil en Villa de Mayo. Es un espacio donde 180 niños y niñas van a crecer, aprender y compartir su infancia. Porque cuando abrimos las puertas de un lugar así, inauguramos sueños, oportunidades y la certeza de que en Malvinas hay lugar para la unión familiar", dijo el alcalde de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, desde sus redes.
Nuevos patrulleros para mayor prevención en seguridad para Malvinas
En la jornada, Nardini junto al gobernador presentó nuevos patrulleros. "Dimos un paso muy importante para el cuidado de las familias: sumamos 19 nuevos patrulleros para la Policía de la Provincia de Buenos Aires y 6 motos a la Fuerza Barrial de Aproximación, junto a más de 20 nuevos agentes que se incorporan para reforzar la prevención en nuestros barrios. También dos ambulancias para nuestro sistema de salud", indicó el alcalde.
Y agregó "La seguridad no se resuelve con discursos, se resuelve con acciones concretas. Por eso desde el Municipio invertimos en herramientas que marcan la diferencia: construimos el COM con 1400 cámaras de monitoreo, patrullas propias de Protección Ciudadana y móviles para Gendarmería y la Policía".
Y finalizó "Cada decisión que tomamos tiene un solo objetivo: que los vecinos y vecinas de Malvinas vivan con más tranquilidad y con más cuidado. Porque la seguridad es también calidad de vida, y vamos a seguir trabajando para garantizarla".
