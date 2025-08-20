Echarren promueve ordenanza para declarar "el desastre y la emergencia de la obra pública abandonada por Milei"

Desde X, Francisco Echarren informó "En Castelli vamos a enviar una ordenanza para declarar el desastre y la emergencia de la obra pública abandonada por Milei".

"Cientos de casas, un Micro Estadio, Centro de Desarrollo Infantil y muchas obras más para mejorar la vida de la gente están paradas. Estamos reactivando algunas con Kicillof para terminarlas. Todos municipios deberíamos hacer lo mismo. Hay que plantarse a este desastre", dijo.

Cabe recordar que el gobernador Kicillof tomó la punta en torno a este tema y comentó "Ante la dimensión crítica que está tomando la paralización de la obra pública en todo el país por decisión de Milei, vamos a enviar a la Legislatura provincial un proyecto de ley para declarar la emergencia de la obra pública nacional en territorio bonaerense. Con esta ley vamos a contar con instrumentos más útiles que todos los que hemos explorado hasta el momento y que resultan insuficientes".