Echarren promueve ordenanza para declarar "el desastre y la emergencia de la obra pública abandonada por Milei"
En sintonía con el gobernador Kicillof quien impulsa un proyecto de ley para declarar la emergencia en obra pública en el suelo bonaerense; el intendente de Castelli, Francisco Echarren, hará lo propio en el distrito.Municipales20 de agosto de 2025Soledad Castellano
Desde X, Francisco Echarren informó "En Castelli vamos a enviar una ordenanza para declarar el desastre y la emergencia de la obra pública abandonada por Milei".
"Cientos de casas, un Micro Estadio, Centro de Desarrollo Infantil y muchas obras más para mejorar la vida de la gente están paradas. Estamos reactivando algunas con Kicillof para terminarlas. Todos municipios deberíamos hacer lo mismo. Hay que plantarse a este desastre", dijo.
Cabe recordar que el gobernador Kicillof tomó la punta en torno a este tema y comentó "Ante la dimensión crítica que está tomando la paralización de la obra pública en todo el país por decisión de Milei, vamos a enviar a la Legislatura provincial un proyecto de ley para declarar la emergencia de la obra pública nacional en territorio bonaerense. Con esta ley vamos a contar con instrumentos más útiles que todos los que hemos explorado hasta el momento y que resultan insuficientes".
