Sujarchuk dijo que el equilibrio fiscal no puede sostenerse sobre la espalda de los que más nos necesitan

Con 172 votos positivos, 73 en contra y dos abstenciones, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó el veto a la Emergencia en Discapacidad.

Desde redes, el alcalde de Escobar, Ariel Sujarchuk, se refirió al respecto: "Mis felicitaciones a las y los diputados que frenaron el odio y la crueldad de un gobierno que se ensaña con las personas discapacitadas".

"Lo repetiremos hasta el hartazgo: el equilibrio fiscal no puede sostenerse sobre la espalda de los que más nos necesitan". comentó.