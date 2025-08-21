Sujarchuk dijo que el equilibrio fiscal no puede sostenerse sobre la espalda de los que más nos necesitan
El jefe comunal de Escobar celebró que se haya frenado en Diputados el veto a la Emergencia en Discapacidad.
Con 172 votos positivos, 73 en contra y dos abstenciones, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó el veto a la Emergencia en Discapacidad.
Desde redes, el alcalde de Escobar, Ariel Sujarchuk, se refirió al respecto: "Mis felicitaciones a las y los diputados que frenaron el odio y la crueldad de un gobierno que se ensaña con las personas discapacitadas".
"Lo repetiremos hasta el hartazgo: el equilibrio fiscal no puede sostenerse sobre la espalda de los que más nos necesitan". comentó.
