Sujarchuk dijo que el equilibrio fiscal no puede sostenerse sobre la espalda de los que más nos necesitan

El jefe comunal de Escobar celebró que se haya frenado en Diputados el veto a la Emergencia en Discapacidad.

Municipales21 de agosto de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

Con 172 votos positivos, 73 en contra y dos abstenciones, la Cámara de Diputados de la Nación rechazó el veto a la Emergencia en Discapacidad. 

Ariel Sujarchuk.

Desde redes, el alcalde de Escobar, Ariel Sujarchuk, se refirió al respecto: "Mis felicitaciones a las y los diputados que frenaron el odio y la crueldad de un gobierno que se ensaña con las personas discapacitadas". 

MalvinasNardini recibió a Sileoni y juntos inauguraron el edificio de la Escuela Secundaria Nº 33

"Lo repetiremos hasta el hartazgo: el equilibrio fiscal no puede sostenerse sobre la espalda de los que más nos necesitan". comentó.

¿Creés que la tensión interna en el PRO se resolverá o terminará en ruptura?

Se resolverá

Terminará en ruptura

No sabe

Te puede interesar
Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado