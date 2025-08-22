Paro de controladores aéreos: cómo afecta a los vuelos el cronograma de medidas de fuerza

Paro de controladores aéreos: estas son las fechas clave de la protesta

Desde hoy, los vuelos nacionales e internacionales en Argentina enfrentan nuevas restricciones debido al paro de controladores aéreos impulsado por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa). La medida de fuerza afecta principalmente los despegues de aeronaves y la autorización de vuelos, generando un impacto significativo en las operaciones aéreas del país.

El conflicto comenzó hoy tras el fracaso de las negociaciones salariales entre Atepsa y el gobierno. El sindicato había solicitado un ajuste salarial mayor al 1% mensual ofrecido por la administración, pero, al no llegar a un acuerdo, decidieron aplicar un cronograma de medidas escalonadas que se extenderá hasta finales de agosto.

El cronograma de paros: fechas y horarios clave

Las restricciones para los vuelos comenzaron hoy, viernes 22 de agosto, y se repetirán en diversos días del mes, según el calendario anunciado por el sindicato. Las suspensiones de vuelos se implementarán en los siguientes horarios:

Viernes 22 de agosto: De 13 a 16 y de 19 a 22.

Domingo 24 de agosto: De 13 a 16 y de 19 a 22.

Martes 26 de agosto: De 7 a 10 y de 14 a 17.

Jueves 28 de agosto: De 13 a 16.

Sábado 30 de agosto: De 13 a 16 y de 19 a 22.

Durante estos periodos, los vuelos que no sean de emergencia, sanitarios o de búsqueda y rescate estarán sujetos a las restricciones impuestas. Atepsa aclaró que las aeronaves que declaren emergencias, así como los vuelos asignados a misiones humanitarias y de Estado, quedarán exentos de la medida.

La raíz del conflicto: paritarias y conciliación obligatoria

El paro escalonado se desató después de que la Secretaría de Trabajo dictara una conciliación obligatoria a principios de julio, la cual fue extendida durante el receso de invierno. Sin embargo, a pesar de la mediación oficial, las partes no lograron llegar a un acuerdo satisfactorio. El gobierno había propuesto una pauta de incremento salarial cercana al 1% mensual, pero Atepsa exigió una oferta "decente" que respondiera a sus expectativas.

En un comunicado, el sindicato ratificó su postura y anunció que las medidas continuarían. “La segunda conciliación obligatoria ha vencido y, ante la negativa oficial, hemos decidido formalizar este nuevo cronograma de medidas de lucha, con el objetivo de lograr una recomposición salarial justa”, señaló Atepsa.

Repercusiones en el sector aéreo: vuelos suspendidos y posibles complicaciones

Las aerolíneas han comenzado a ajustar sus operaciones para adaptarse a las nuevas restricciones. Algunos vuelos han sido reprogramados o suspendidos, mientras que las autoridades aeronáuticas siguen de cerca el desarrollo del conflicto para determinar posibles cambios en los servicios programados.

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) comunicó que está trabajando con las aerolíneas y los sindicatos para tratar de mitigar el impacto de las medidas, buscando un acuerdo que permita la normalización de los vuelos. A pesar de los esfuerzos, hasta el momento no se ha alcanzado una solución definitiva.

¿Qué sigue para los controladores aéreos y los pilotos?

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), por su parte, aún no ha determinado una fecha para sus propias medidas de fuerza. El sindicato, cuya conciliación obligatoria venció el lunes pasado, se encuentra en libertad de acción para convocar un paro nacional de pilotos que podría afectar aún más los vuelos en las próximas semanas. APLA ya anticipó que informará próximamente sobre la fecha de este nuevo paro.

El conflicto sigue escalando y las partes involucradas continúan negociando, aunque las perspectivas de una solución inmediata son inciertas. Los pasajeros que planean viajar en los próximos días deben estar atentos a las actualizaciones y cambios en sus vuelos.