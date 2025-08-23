La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados convocó para el próximo martes al ministro de Salud, Mario Lugones, y al interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Alejandro Vilches, para abordar las denuncias sobre supuestas coimas en la compra de medicamentos de la agencia.

El anuncio fue realizado por Pablo Yedlin, presidente de la comisión y diputado del bloque Unión por la Patria (UxP), a través de sus redes sociales. “El martes, a las 12, citación a reunión conjunta de comisiones de salud pública y discapacidad, para tratar las denuncias por coimas en la compra de medicamentos del ANDIS. Están invitados Lugones y el flamante interventor Alejandro Vilches. Esperamos se presenten”, publicó Yedlin.

La reunión se llevará a cabo en la Sala 1 del segundo piso del Anexo de la Cámara baja, donde también asistirán los diputados impulsores de los proyectos vinculados a las irregularidades en el organismo.

En paralelo, la investigación judicial avanzó con la localización del exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, en una vivienda del partido bonaerense de Pilar. La Policía de la Ciudad le secuestró su teléfono celular, su computadora y documentación vinculada a la causa, aunque no quedó detenido.

Diego Spagnuolo junto a Javier Milei.

Investigación judicial: Spagnuolo demorado

Fuentes judiciales indicaron que Spagnuolo fue encontrado dentro de un Volkswagen Nivus, y que recientemente se había mudado a esa zona. Los procedimientos se realizaron por orden del fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello, con el objetivo de reunir material de interés para la investigación.

La noche anterior a la detención del exfuncionario, se realizaron allanamientos en las sedes de ANDIS y de la droguería Suizo Argentina. Personal de la Superintendencia de Investigaciones y Cibercrimen de la Policía de la Ciudad secuestró material relacionado con la compra y licitaciones de medicamentos, que ahora será analizado por la Justicia.

