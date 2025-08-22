¿Conviene el plazo fijo con tasas de hasta 50%? Todo sobre los rendimientos

La tasa de plazo fijo al 50%: qué ofrecen los bancos para depósitos de $300 mil

La tasa de plazo fijo al 50%: qué ofrecen los bancos para depósitos de $300 mil

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) actualizó las tasas de interés para los depósitos a plazo fijo en pesos a 30 días, una medida que refleja el endurecimiento de la política monetaria para contrarrestar las presiones cambiarias y mantener la estabilidad financiera. Según los datos publicados el 20 de agosto, algunos bancos ofrecen hasta un 50% anual para depósitos de $300 mil, lo que representa una tasa atractiva para los ahorristas que buscan una opción segura en un contexto económico incierto.

La tasa más baja y la más alta: variación entre los principales bancos

En un análisis comparativo de las tasas ofrecidas, los rendimientos varían significativamente entre los bancos. Entre las entidades más grandes del país, el Banco Ciudad se destacó por ofrecer la tasa más baja: 35%. En el otro extremo, el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) alcanzó un 46,3%, siendo uno de los bancos con mejor rendimiento.

Los principales bancos con sus respectivas tasas de interés para un depósito de $300 mil son:

Banco Nación: 44% (rendimiento final: $310.879,12)

Banco Provincia de Buenos Aires: 43% (rendimiento final: $310.631,87)

Banco Santander: 38% (rendimiento final: $309.395,60)

Banco Galicia y Banco Macro: 45% (rendimiento final: $311.126,37)

Banco BBVA: 43% (rendimiento final: $310.631,87)

Banco ICBC: 46,3% (rendimiento final: $311.447,80)

Bancos con ofertas para no clientes: tasas más altas

Además de los bancos tradicionales, el BCRA incluyó a varias entidades que ofrecen plazos fijos con tasas más altas, especialmente para aquellos que no son clientes. Entre estos bancos, se destacaron:

Banco CMF: 50% (rendimiento final: $312.362,64)

Banco Provincia de Córdoba: 48,5% (rendimiento final: $311.991,76)

Banco Hipotecario: 48,5% (rendimiento final: $311.991,76)

Banco Meridian: 49% (rendimiento final: $312.115,38)

Banco de Corrientes y Banco Mariva: 46% (rendimiento final: $311.373,63)

Estos rendimientos son un atractivo para aquellos que buscan obtener el máximo rendimiento sin necesidad de ser clientes de las entidades.

El impacto de las medidas del Banco Central

El aumento de las tasas de interés es parte de una estrategia del Banco Central para absorber pesos del mercado y evitar presiones sobre el tipo de cambio. A través de un aumento en los encajes bancarios, que ahora deben cumplirse de manera diaria en lugar de mensual, se busca restringir la liquidez disponible en el mercado. Las tasas más altas en los plazos fijos reflejan esta presión y se alinean con el objetivo de reducir la demanda de dólares.

Según el análisis del economista Caamaño, esta estrategia busca controlar la inflación y reducir la oferta de pesos en la economía, una medida que ha impulsado el rendimiento de los depósitos en moneda local, colocando a los plazos fijos como una de las opciones más rentables.

Comparativa de rendimientos por bancos: ¿dónde conviene más?

Los resultados de una colocación de $300.000 en los principales bancos y entidades financieras son claros: las diferencias son significativas, y dependiendo del banco elegido, el rendimiento puede variar hasta un 10%. Los ahorristas deben considerar no solo las tasas, sino también las condiciones de cada entidad para determinar la mejor opción de inversión.

Por ejemplo, en bancos con tasas más bajas como el Banco Ciudad, el rendimiento final de $300.000 sería de solo $308.653,85. Mientras que en bancos como el ICBC o el Banco CMF, con tasas de 46% y 50% respectivamente, el rendimiento sería de hasta $312.362,64.

Las alternativas de los plazos fijos online

El BCRA también destacó las opciones disponibles a través de plataformas online, que en muchos casos ofrecen tasas más atractivas para no clientes. Este canal se ha popularizado debido a la comodidad de realizar los trámites sin necesidad de visitar una sucursal. Es una opción interesante para aquellos que buscan rentabilidad sin complicarse con la burocracia de los bancos tradicionales.

Con tasas que alcanzan el 50% en algunos bancos y entidades financieras, los plazos fijos se presentan como una de las opciones más atractivas en el contexto económico actual. A pesar de las diferencias entre bancos, la posibilidad de obtener un rendimiento real positivo frente a la inflación proyectada hace que los plazos fijos sean una alternativa a tener en cuenta para quienes buscan preservar el valor de su dinero.