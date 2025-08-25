Gelené recibió al subsecretario de Deportes bonaerense y juntos realizaron importantes anuncios
El intendente de Las Flores, Alberto Gelené, recibió al subsecretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires, Cristian Cardozo.Municipales25 de agosto de 2025Soledad Castellano
En el marco de la jornada de trabajo, se formalizó la adhesión de la Municipalidad a Programas de apoyo y acompañamiento a deportistas, entrenadores y otras personas vinculadas a distintas actividades.
Además se realizaron anuncios donde el subsecretario comprometió la construcción de los vestuarios y baños para la flamante Cancha de Hockey y la posibilidad de la creación de una pista de atletismo que, como indicó, se trata de un anhelo que podrá concretarse a través del trabajo conjunto como el que se viene llevando adelante.
En conferencia de prensa, las autoridades resaltaron la importancia de estas iniciativas para que más florenses puedan destacarse en sus disciplinas y llegar a excelentes niveles, como ya lo están haciendo muchos deportistas que nos representan en el país y también en lo internacional.
Gelené destacó al deporte como herramienta que genera igualdad
“El deporte, en todas las instancias: profesional, amateur o social es integrador; es la gran herramienta donde todos somos iguales y por cual todos debemos tener posibilidades de desarrollarnos”, señaló el intendente.
Específicamente el Municipio se incorporó a los siguientes Programas impulsados por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad: de Apoyos Deportivos que tiene como objetivo promover a deportistas y entrenadores y de Capacitación Permanente para fortalecer la formación continua de profesores, dirigentes, referentes comunitarios y personal vinculado a la gestión deportiva.
Luego, los funcionarios recorrieron los importantes hitos en infraestructura desarrollados en la ciudad como son el Natatorio “Hugo Mauro” y el Centro Recreativo Municipal “Pte. Néstor Kirchner” junto a la mencionada Cancha de Hockey.
