Mendoza: "Milei abandonó las obras que teníamos en marcha, hizo un desastre y lo sigue haciendo"
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, supervisó el avance de la obra hidráulica de construcción y readecuación de sumideros, ubicados en el barrio El Jalón, en la zona del polo educativo de Ezpeleta Oeste.Municipales26 de agosto de 2025Soledad Castellano
“Seguimos avanzando, hoy con esta obra tan importante, con el aporte que ustedes hacen pagando la tasa municipal que tiene que ver con esta retribución. No hay financiamiento de trabajos de este tipo por parte del Gobierno Nacional. Milei abandonó las obras que teníamos en marcha, hizo un desastre y lo sigue haciendo. Esto es para que progrese la zona”, destacó Mayra Mendoza.
La Jefa comunal sostuvo: “En este contexto, sin ayuda del Gobierno Nacional, quisiéramos asfaltar, hacer la obra hidráulica y renovar la plaza como en otros lugares, pero vamos paso a paso, explicando qué podemos concretar. Ya llegamos con las luces, ahora con la obra hidráulica y de agua, y se reparó la de la escuela. Son mejoras que ustedes pueden ver para bien del barrio y de la comunidad".
En concreto, frente al polo educativo de las escuelas EES Nº 55, EP Nº 34 y el Jardín de Infantes Nº 958, se encuentra la obra de construcción y readecuación de sumideros, que proporcionará el desagote de agua de la intersección Ricardo Rojas y República de Cuba (esquina del polo educativo). Esta obra fue una demanda de las instituciones ya mencionadas y de la Sociedad de Fomento “El Jalón”.
Las labores a realizarse comprenden la rehabilitación de sumideros y otros elementos componentes del sistema de desagües pluviales los cuales requieren una inmediata intervención para lograr un adecuado escurrimiento de las aguas, evitando así anegamientos en superficie.
Estuvieron también presentes el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García; el director de Gestión Educativa Leonardo Casazza y su par de Obras e Infraestructura, Paula Benain; la presidenta del bloque de concejales de UP en el HCD local, Eva Mieri, y la directora del CIC 2 de Abril, Natalia López.
Recoulat: “Hicieron la obra en tiempo récord, bien pensada y planificada”
El intendente Francisco Recoulat encabezó la inauguración de la obra de restauración integral del edificio ferroviario, que ahora alberga a la Biblioteca Pública “Francisco Espain” y un aula digital.
Nardini presentó una nueva obra para la salud pública
El intendente de Malvinas Argentinas recorrió los avances de obra del edificio donde funcionará la Unidad de Diagnóstico Precoz. El proyecto, busca cubrir los servicios de Pronta Atención, descomprimir la alta demanda del sistema hospitalario y ampliar el acceso a los servicios de salud de gran parte del distrito.
Cascallares: “54 son los establecimientos de todos los niveles que construimos”
El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, encabezaron la apertura del nuevo establecimiento, donde además se distribuyeron 200 tablets del programa “Brown te Conecta”.
Ianantuony agradeció la visita de Marinucci
El intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, recibió al ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci.
Filtración de polémico audio podría sacudir al poder en Dolores: ¿"Favores sexuales" en el gobierno de Juan Pablo García?
En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un audio que denunciaría supuestos “favores sexuales a cambio de bolsas de comida”. Conocé todos los detalles en esta nota.
Karina Milei y el escándalo por presuntas coimas en ANDIS, según la última encuesta
El sondeo de la consultora analiza la reacción en redes tras los audios de Diego Spagnuolo e indaga el impacto político de la secretaria general de Presidencia.
Elecciones PBA: quién lidera en cada sección según la última encuesta
La última encuesta sobre las elecciones legislativas bonaerenses revela tendencias por sección y refleja cómo se perfila la disputa en distintos distritos clave.