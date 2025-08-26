Mendoza: "Milei abandonó las obras que teníamos en marcha, hizo un desastre y lo sigue haciendo"

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, supervisó el avance de la obra hidráulica de construcción y readecuación de sumideros, ubicados en el barrio El Jalón, en la zona del polo educativo de Ezpeleta Oeste.

Municipales26 de agosto de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

“Seguimos avanzando, hoy con esta obra tan importante, con el aporte que ustedes hacen pagando la tasa municipal  que tiene que ver con esta retribución. No hay financiamiento de trabajos de este tipo por parte del Gobierno Nacional. Milei abandonó las obras que teníamos en marcha, hizo un desastre y lo sigue haciendo. Esto es para que progrese la zona”, destacó Mayra Mendoza.

La Jefa comunal sostuvo: “En este contexto, sin ayuda del Gobierno Nacional, quisiéramos asfaltar, hacer la obra hidráulica y renovar la plaza como en otros lugares, pero vamos paso a paso, explicando qué podemos concretar. Ya llegamos con las luces, ahora con la obra hidráulica y de agua, y se reparó la de la escuela. Son mejoras que ustedes pueden ver para bien del barrio y de la comunidad".

En concreto, frente al polo educativo de las escuelas EES Nº 55, EP Nº 34 y el Jardín de Infantes Nº 958, se encuentra la obra de construcción y readecuación de sumideros, que proporcionará el desagote de agua de la intersección Ricardo Rojas y República de Cuba (esquina del polo educativo). Esta obra fue una demanda de las instituciones ya mencionadas y de la Sociedad de Fomento “El Jalón”.

Las labores a realizarse comprenden la rehabilitación de sumideros y otros elementos componentes del sistema de desagües pluviales los cuales requieren una inmediata intervención para lograr un adecuado escurrimiento de las aguas, evitando así anegamientos en superficie.

Estuvieron también presentes el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García; el director de Gestión Educativa Leonardo Casazza y su par de Obras e Infraestructura, Paula Benain; la presidenta del bloque de concejales de UP en el HCD local, Eva Mieri, y la directora del CIC 2 de Abril, Natalia López.

Soledad Castellano
Municipales26 de agosto de 2025

