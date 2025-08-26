Otermín: "El Gobierno nacional sistemáticamente ataca a los sectores más vulnerables"

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, encabezó una nueva jornada de entrega de Pases Libres Multimodales (PLM) en Lomas de Zamora, acercando esta política pública a personas con discapacidad, trasplantadas y en lista de espera de trasplante, para garantizar su derecho a viajar de manera gratuita en el transporte público bonaerense.

Marinucci estuvo acompañado por el intendente Federico Otermín (Lomas de Zamora) y en ese marco dijo: “Venimos con un derecho que les corresponde a los ciudadanos y que lo garantiza la Provincia de Buenos Aires”, y agregó: “Viajar es un derecho. En su momento era una política pública nacional, pero el Gobierno de Javier Milei va en contra de los derechos de las personas con discapacidad. Nosotros estamos convencidos de garantizar lo que falta resolver, pero sin destruir lo que ya tenemos”.

En tanto, el intendente Otermín destacó: “Estamos muy contentos con el Gobierno de la Provincia que nos trae estas herramientas para poder ayudar y dar oportunidades a la gente. Vemos la crueldad del Gobierno nacional, que sistemáticamente ataca a los sectores más vulnerables, pero en la provincia trabajamos para ampliar derechos”.