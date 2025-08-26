Otermín: "El Gobierno nacional sistemáticamente ataca a los sectores más vulnerables"

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin, recibió al ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, y juntos entregaron Pases Libres Multimodales.

Municipales26 de agosto de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, encabezó una nueva jornada de entrega de Pases Libres Multimodales (PLM) en Lomas de Zamora, acercando esta política pública a personas con discapacidad, trasplantadas y en lista de espera de trasplante, para garantizar su derecho a viajar de manera gratuita en el transporte público bonaerense.

Lomas

Marinucci estuvo acompañado por el intendente Federico Otermín (Lomas de Zamora) y en ese marco dijo: “Venimos con un derecho que les corresponde a los ciudadanos y que lo garantiza la Provincia de Buenos Aires”, y agregó: “Viajar es un derecho. En su momento era una política pública nacional, pero el Gobierno de Javier Milei va en contra de los derechos de las personas con discapacidad. Nosotros estamos convencidos de garantizar lo que falta resolver, pero sin destruir lo que ya tenemos”.

RamalloRamallo fue sede de la 25 edición de la Feria Distrital

En tanto, el intendente Otermín destacó: “Estamos muy contentos con el Gobierno de la Provincia que nos trae estas herramientas para poder ayudar y dar oportunidades a la gente. Vemos la crueldad del Gobierno nacional, que sistemáticamente ataca a los sectores más vulnerables, pero en la provincia trabajamos para ampliar derechos”.

Javier Milei aseguró que será reelecto como presidente, ¿qué piensa sobre eso?

Estoy de acuerdo

No estoy de acuerdo

No lo sé

Te puede interesar
Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado