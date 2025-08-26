Otermín: "El Gobierno nacional sistemáticamente ataca a los sectores más vulnerables"
El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin, recibió al ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, y juntos entregaron Pases Libres Multimodales.Municipales26 de agosto de 2025Soledad Castellano
El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, encabezó una nueva jornada de entrega de Pases Libres Multimodales (PLM) en Lomas de Zamora, acercando esta política pública a personas con discapacidad, trasplantadas y en lista de espera de trasplante, para garantizar su derecho a viajar de manera gratuita en el transporte público bonaerense.
Marinucci estuvo acompañado por el intendente Federico Otermín (Lomas de Zamora) y en ese marco dijo: “Venimos con un derecho que les corresponde a los ciudadanos y que lo garantiza la Provincia de Buenos Aires”, y agregó: “Viajar es un derecho. En su momento era una política pública nacional, pero el Gobierno de Javier Milei va en contra de los derechos de las personas con discapacidad. Nosotros estamos convencidos de garantizar lo que falta resolver, pero sin destruir lo que ya tenemos”.
En tanto, el intendente Otermín destacó: “Estamos muy contentos con el Gobierno de la Provincia que nos trae estas herramientas para poder ayudar y dar oportunidades a la gente. Vemos la crueldad del Gobierno nacional, que sistemáticamente ataca a los sectores más vulnerables, pero en la provincia trabajamos para ampliar derechos”.
Ramallo fue sede de la 25 edición de la Feria Distrital
Se realizó en el Centro Universitario “José Orlando Gaeto”, en donde participaron los municipios de la región.
Pergamino celebró la inauguración de una pista de atletismo única en la región
La ciudad presentó oficialmente su nueva pista sintética de 400 metros y 8 carriles, que permitirá entrenamientos de calidad, competencias profesionales y mayor inclusión en el deporte adaptado.
Juan de Jesús: “Invertimos en infraestructura, salarios, escuelas y seguridad”
La Municipalidad presentó 10 camiones para fortalecer la limpieza y los trabajos viales, y al mismo tiempo puso en marcha la Licenciatura en Enfermería en convenio con la UBA.
Nardini encabezó la inauguración del Polideportivo CRIM de Grand Bourg
Se celebró la apertura del polideportivo CRIM, el viejo predio refaccionado a nuevo por la gestión municipal para que la comunidad de Grand Bourg puede acceder al deporte y la cultura.
Filtración de polémico audio podría sacudir al poder en Dolores: ¿"Favores sexuales" en el gobierno de Juan Pablo García?
En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un audio que denunciaría supuestos “favores sexuales a cambio de bolsas de comida”. Conocé todos los detalles en esta nota.
Karina Milei y el escándalo por presuntas coimas en ANDIS, según la última encuesta
El sondeo de la consultora analiza la reacción en redes tras los audios de Diego Spagnuolo e indaga el impacto político de la secretaria general de Presidencia.
Elecciones PBA: quién lidera en cada sección según la última encuesta
La última encuesta sobre las elecciones legislativas bonaerenses revela tendencias por sección y refleja cómo se perfila la disputa en distintos distritos clave.