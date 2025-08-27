Guaminí retoma obras clave de agua y gas para sus vecinos
El intendente José Augusto Nobre Ferreira acompañó la firma que permitió reactivar la Planta Potabilizadora, paralizada durante el gobierno nacional. Además, 21 familias ya disfrutan del gas natural.Municipales27 de agosto de 2025Andrés Montero
El intendente de Guaminí, José Augusto Nobre Ferreira, participó de manera virtual en la firma del acta que permitió reiniciar la obra de la Planta Potabilizadora de la ciudad. El acto estuvo encabezado por el presidente de ABSA, Hugo Obed, y el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez, junto a la empresa adjudicataria encargada de concluir los trabajos.
La obra, que ya presentaba un avance superior al 80%, había sido paralizada por decisión del gobierno nacional de Javier Milei, en el marco de lo que desde la Provincia calificaron como políticas de vaciamiento del Estado.
Gracias a la decisión política del gobernador Axel Kicillof y del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, Guaminí se convirtió en el primer distrito en poner nuevamente en marcha una de las siete plantas potabilizadoras que ABSA tenía en ejecución con financiamiento nacional.
Un paso hacia más derechos
El intendente Nobre Ferreira destacó que esta inversión permite retomar una obra esencial para garantizar agua potable de calidad a todas las familias del distrito. “Un Estado presente es el que asegura derechos y mejora la calidad de vida de su gente”, remarcaron desde el Municipio.
La reanudación de esta planta marca el inicio de un proceso que permitirá retomar obras fundamentales también en otros municipios bonaerenses, consolidando un camino hacia más infraestructura y mejores servicios para la población.
Más gas natural para las familias de Guaminí
En paralelo, el Municipio anunció que 21 nuevas familias de la ciudad cabecera ya cuentan con el servicio de gas natural, gracias a la habilitación de ampliaciones en distintos puntos.
Estas obras se enmarcan en el plan que el distrito viene desarrollando desde hace tiempo con la finalización del gasoducto, y que continuará en los próximos días en nuevas arterias. Desde el Municipio destacaron que el acceso al gas representa “más derechos, más servicios y más futuro”.
Cómo se financian las conexiones
El plan de gas natural se lleva adelante gracias a la renovación de la matrícula municipal y a la concreción del gasoducto. La operatoria se financia con aportes del Municipio y de los propios usuarios, que suministran los materiales.
La ejecución corre por cuenta del Estado municipal, mientras que la auditoría está a cargo de la empresa Camuzzi Gas y la inspección corresponde a Buenos Aires Gas S.A. (BAGSA), garantizando de este modo la seguridad y calidad de la obra.
