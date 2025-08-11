Nobre Ferreira gestiona inversiones y acompaña a familias que piden justicia

El intendente José Augusto Nobre Ferreira recibió a inversores para reactivar el ex Hotel Regional y se reunió con familiares de víctimas de un accidente que reclaman esclarecimiento.

Nuevas oportunidades para la recuperación del ex Hotel Regional
Guaminí atraviesa semanas de intensa actividad institucional, con avances en materia de desarrollo turístico y un firme acompañamiento a la comunidad en un caso que conmueve al distrito. El intendente José Augusto Nobre Ferreira encabezó dos gestiones relevantes: la reunión con inversores para la recuperación del ex Hotel Regional y el encuentro con familiares de víctimas de un siniestro vial que reclaman esclarecimiento y justicia.

Recuperación del ex Hotel Regional: inversión para el desarrollo

El histórico ex Hotel Regional podría recuperar su esplendor gracias a la llegada de nuevos inversores que manifestaron interés en el edificio, símbolo del distrito. La reunión, en la que participaron el intendente Nobre Ferreira y el concejal Alan Canosa, estuvo enfocada en brindar información y documentación clave para avanzar con el proyecto.

La gestión municipal remarcó que las condiciones actuales son óptimas para concretar la inversión, gracias a acciones previas como la recuperación y obtención de la escritura en 2018, la llegada del gas natural tras la finalización del gasoducto y el inicio de la línea eléctrica de 132 kV. El objetivo es que esta iniciativa no solo ponga en valor un patrimonio local, sino que también impulse el turismo y dinamice la economía regional. “El trabajo conjunto entre lo público y lo privado genera crecimiento real para Guaminí. ¡Vamos por más!”, señalaron desde el Municipio.

Acompañamiento a familias que piden justicia

En otro frente, el intendente recibió a los familiares de las víctimas fatales del siniestro vial ocurrido el lunes 28 de julio, a pocos metros de la rotonda de la ciudad cabecera. Durante el encuentro, Nobre Ferreira se solidarizó con los presentes y acordó trabajar de manera conjunta para que el caso sea esclarecido.

Los familiares compartieron sus testimonios y evidencias, expresando que el hecho habría ocurrido en el carril por el que transitaban sus seres queridos y que, tras el impacto, ambos vehículos terminaron en la vía contraria. Solicitaron saber la verdad y que se haga justicia, convocando a un perito de parte para supervisar el procedimiento y descartar irregularidades.

La familia, compuesta por hermanos e hijos de una reconocida trabajadora municipal, pidió colaboración a cualquier persona que pueda aportar información, invitando a testimoniar en la Ayudantía Fiscal de Guaminí. Además, adelantaron que presentarán su petición en las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante.

El intendente se comprometió a poner a disposición todos los recursos necesarios para acompañar a los familiares en este difícil momento. “Estela, Oscar, Francisco y el Chiqui permanecerán siempre en nuestros corazones y en nuestro recuerdo. Todos juntos exigimos: justicia por los cuatro”, expresaron.

Guaminí, entre el desarrollo y el compromiso social

La gestión actual combina acciones orientadas a potenciar el turismo y la economía local con un fuerte compromiso hacia las demandas ciudadanas. La posible recuperación del ex Hotel Regional representa una oportunidad de crecimiento para el distrito, mientras que el apoyo a la búsqueda de verdad y justicia en el caso vial reafirma el vínculo entre el Estado y la comunidad.

 

