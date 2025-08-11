Nobre Ferreira gestiona inversiones y acompaña a familias que piden justicia
El intendente José Augusto Nobre Ferreira recibió a inversores para reactivar el ex Hotel Regional y se reunió con familiares de víctimas de un accidente que reclaman esclarecimiento.Municipales11 de agosto de 2025Andrés Montero
Guaminí atraviesa semanas de intensa actividad institucional, con avances en materia de desarrollo turístico y un firme acompañamiento a la comunidad en un caso que conmueve al distrito. El intendente José Augusto Nobre Ferreira encabezó dos gestiones relevantes: la reunión con inversores para la recuperación del ex Hotel Regional y el encuentro con familiares de víctimas de un siniestro vial que reclaman esclarecimiento y justicia.
Recuperación del ex Hotel Regional: inversión para el desarrollo
El histórico ex Hotel Regional podría recuperar su esplendor gracias a la llegada de nuevos inversores que manifestaron interés en el edificio, símbolo del distrito. La reunión, en la que participaron el intendente Nobre Ferreira y el concejal Alan Canosa, estuvo enfocada en brindar información y documentación clave para avanzar con el proyecto.
La gestión municipal remarcó que las condiciones actuales son óptimas para concretar la inversión, gracias a acciones previas como la recuperación y obtención de la escritura en 2018, la llegada del gas natural tras la finalización del gasoducto y el inicio de la línea eléctrica de 132 kV. El objetivo es que esta iniciativa no solo ponga en valor un patrimonio local, sino que también impulse el turismo y dinamice la economía regional. “El trabajo conjunto entre lo público y lo privado genera crecimiento real para Guaminí. ¡Vamos por más!”, señalaron desde el Municipio.
Acompañamiento a familias que piden justicia
En otro frente, el intendente recibió a los familiares de las víctimas fatales del siniestro vial ocurrido el lunes 28 de julio, a pocos metros de la rotonda de la ciudad cabecera. Durante el encuentro, Nobre Ferreira se solidarizó con los presentes y acordó trabajar de manera conjunta para que el caso sea esclarecido.
Los familiares compartieron sus testimonios y evidencias, expresando que el hecho habría ocurrido en el carril por el que transitaban sus seres queridos y que, tras el impacto, ambos vehículos terminaron en la vía contraria. Solicitaron saber la verdad y que se haga justicia, convocando a un perito de parte para supervisar el procedimiento y descartar irregularidades.
La familia, compuesta por hermanos e hijos de una reconocida trabajadora municipal, pidió colaboración a cualquier persona que pueda aportar información, invitando a testimoniar en la Ayudantía Fiscal de Guaminí. Además, adelantaron que presentarán su petición en las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante.
El intendente se comprometió a poner a disposición todos los recursos necesarios para acompañar a los familiares en este difícil momento. “Estela, Oscar, Francisco y el Chiqui permanecerán siempre en nuestros corazones y en nuestro recuerdo. Todos juntos exigimos: justicia por los cuatro”, expresaron.
Guaminí, entre el desarrollo y el compromiso social
La gestión actual combina acciones orientadas a potenciar el turismo y la economía local con un fuerte compromiso hacia las demandas ciudadanas. La posible recuperación del ex Hotel Regional representa una oportunidad de crecimiento para el distrito, mientras que el apoyo a la búsqueda de verdad y justicia en el caso vial reafirma el vínculo entre el Estado y la comunidad.
