Paro de colectivos en el AMBA: 12 líneas sin servicio por sueldos adeudados
Caos en el AMBA por 12 líneas de colectivos paralizadas. Choferes denuncian sueldos en cuotas y la UTA presiona por el pago total ante una crisis que no afloja.Argentina06 de diciembre de 2025Pamela Orellana
El conflicto del transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires volvió a escalar este sábado y golpea de lleno a miles de usuarios que arrancaron el fin de semana sin colectivos en varias zonas del conurbano y la Ciudad. Al menos 12 líneas continúan paralizadas porque las empresas no pagaron la totalidad de los sueldos de noviembre y mantienen un esquema de pagos en cuotas que generó una reacción inmediata de los choferes.
Las líneas que siguen sin funcionar son la 22, 159, 219, 300, 333, 372, 383, 407, 437, 603, 619 y 707, pertenecientes a las compañías Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM) y MOQSSA. En tanto, la 148 opera con servicio reducido.
“Sin salario no se puede salir”, había advertido la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en la previa a la medida. El gremio sostiene que las empresas liquidaron apenas el 50% de los haberes y que la retención de tareas continuará hasta que se cancelen los pagos completos.
Un conflicto que venía creciendo
La situación explotó este viernes 5, cuando la UTA inició una retención de tareas en todas las líneas que no habían abonado el salario íntegro de noviembre. El comunicado, firmado por Roberto Fernández, secretario general del Consejo Directivo Nacional, remarcó: “El salario es el esfuerzo diario con el que hemos cumplido nuestras obligaciones laborales y constituye el sustento directo de nuestras familias. Motivo por el cual exigimos el inmediato pago del mismo, alertando que no podemos ni debemos continuar trabajando si no se cumple con este derecho esencial”.
La protesta se da en un escenario ya cargado de tensión, marcado por la pérdida de poder adquisitivo y la presión inflacionaria. El gremio viene alertando que, aun con el aumento de subsidios dispuesto por el Gobierno, los salarios siguen en niveles que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. Por eso exige una recomposición urgente que permita recuperar el ingreso real de los trabajadores.
Mientras tanto, los usuarios del AMBA quedaron atrapados en un parate que afecta principalmente al norte y sur del conurbano, además de sectores de la Ciudad de Buenos Aires. Para muchos, el único transporte disponible este sábado fueron combinaciones de trenes, subtes o remises, con demoras y costos más altos.
Salarios en cuotas y malestar creciente
Según informaron las propias empresas semanas atrás, el esquema de pagos en cuotas es “excepcional y transitorio”. El plan establece que:
- Los salarios de noviembre se pagarán en dos cuotas consecutivas.
- El medio aguinaldo de diciembre se abonará en seis cuotas, debido a la “imposibilidad objetiva” de cancelarlo de una sola vez.
La UTA rechaza este mecanismo y considera que coloca a los trabajadores en una situación límite. Entre los delegados circula un mensaje contundente: el cese de actividades podría mantenerse hasta que se pague el total de los sueldos.
La tensión también apunta al rol del Estado. El gremio reclamó que las autoridades utilicen “los medios legales y administrativos” para evitar que la crisis se agrave y derive en un escenario de mayor conflictividad social.
