Golía: "Hay que trabajar en la prevención y la concientización"

En Chacabuco, el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, encabezó la entrega de herramientas para prevenir siniestros viales y concientizar a la sociedad. Lo hizo acompañado por Valeria Arata, subsecretaria de Articulación Interjurisdiccional y candidata a senadora de Fuerza Patria en la Cuarta Sección electoral.

"Hacemos esto para preservar y cuidar la vida de cada bonaerense", detalló el funcionario provincial y agregó: "Tener un Estado eficiente es avanzar en la prevención y proteger la vida de nuestros vecinos".

En ese sentido, Marinucci apuntó: "Uno no puede gestionar si no se puede poner en el lugar del otro. Es importante coincidir en trabajar constantemente para garantizar derechos. Esto que hacemos no es un regalo, es devolver desde el Estado gestionando con eficiencia y reconociendo cada necesidad, porque una necesidad es un derecho por cumplir".

De esa manera, el titular de Transporte llevó cascos para usuarios de motos y bicicletas con sus respectivas medidas de seguridad.

En tanto, Golía agradeció la presencia del Ministro: "Es un honor tener a Martín (Marinucci) recorriendo la Provincia. Un ministro incansable, que trabaja, que piensa, que proyecta". De esa manera, consideró: "Hay que trabajar en la prevención y la concientización. Es muy importante que nos cuidemos al circular para disminuir la siniestralidad".