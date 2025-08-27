El intendente de Carmen de Patagones, Ricardo Marino, junto al rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Anselmo Torres, encabezaron la presentación oficial de la Diplomatura de Extensión Universitaria en Principios y Perspectivas de la Producción Agropecuaria.

El acto incluyó la clase inaugural, que marcó el inicio de una propuesta educativa inédita para las comunidades rurales del distrito, enmarcada en el Programa Puentes impulsado por la Provincia de Buenos Aires.

Educación superior cerca de casa

La diplomatura busca garantizar el derecho a la educación universitaria en cada rincón de la provincia y acercar oportunidades académicas a los jóvenes de las localidades del interior.

“Nuestro objetivo es que esta diplomatura sea el puntapié para que los estudiantes continúen su formación hasta una carrera de grado”, destacó Torres, quien además agradeció al gobernador Axel Kicillof por sumar a Patagones al programa.

El origen del proyecto: una demanda comunitaria

El concejal Amílcar Safe, vecino de Juan A. Pradere, recordó cómo nació la iniciativa: “Nunca en la historia de Pradere hubo una oferta educativa de este tipo y muchos jóvenes deben emigrar o abandonar los estudios por razones económicas. La idea surgió el 9 de julio pasado, cuando la directora de la Secundaria N°4 planteó esta necesidad al intendente, que de inmediato se comprometió a trabajar en la propuesta junto a nuestro bloque. Me llena de orgullo ver que hoy los chicos de Pradere, Villalonga y Stroeder puedan estudiar sin desarraigarse”.

El compromiso del municipio

En la misma línea, el intendente Marino resaltó la importancia de haber dado respuesta a esa demanda: “Todo comenzó el 9 de julio pasado, en un acto en la Escuela Secundaria N°4 de Pradere. Ese día, la directora de la institución nos pidió que los jóvenes de la localidad puedan acceder a carreras terciarias o universitarias sin tener que dejar su hogar. Nunca en la historia de Pradere hubo una oferta académica de este tipo y muchos chicos, por razones económicas, no pueden continuar estudiando. En ese momento asumimos el compromiso, porque creemos profundamente que el derecho a la educación debe estar garantizado para todos y en cada rincón del distrito”.

El jefe comunal recordó las gestiones realizadas junto a concejales, autoridades educativas y la UNRN: “Presentamos el proyecto en el aniversario de Pradere, avanzamos con reuniones, gestiones y viajes, y hoy es una realidad. Me llena de orgullo ver que este sueño de tantos vecinos comienza a concretarse. No solo para Pradere, sino también para Villalonga, Stroeder y toda la zona rural, porque sabemos que la educación transforma el futuro de nuestras comunidades”.

Formación para el desarrollo regional

Marino también subrayó el valor estratégico de la diplomatura: “Esta formación está pensada para el perfil productivo de nuestra región y para fortalecer el desarrollo local. Estamos convencidos de que invertir en educación es invertir en progreso y en oportunidades”.

Desde la universidad y los equipos docentes presentes, se destacó el desafío de extender la educación superior a nuevas comunidades y de articular con instituciones como el INTA y entidades locales, para reforzar el vínculo entre formación académica y desarrollo productivo.

Un hito para la educación en Patagones

La jornada culminó con la primera clase de la diplomatura, que marcó un hito para la historia educativa del distrito. Con esta propuesta, Patagones avanza en la construcción de un futuro con más oportunidades, donde el acceso a la educación superior no dependa de la distancia ni de las condiciones económicas.