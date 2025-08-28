Sujarchuk presentó proyectos de ley

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, presentó un proyecto de Ley de Reiterancia Penal para evitar la “puerta giratoria” del Poder Judicial. Además, explicó un segundo proyecto, el de Reforma Integral de la Ley N° 14.657 de Control de Armas y Prevención de la Violencia Armada en la Provincia, para contrarrestar la “barbaridad y peligro inminente” que significa la decisión del gobierno nacional de autorizar la venta libre de armas de fuego. El diputado Leo Moreno impulsó ambas iniciativas en la Legislatura provincial el pasado miércoles 6 de agosto.

“En el caso de la reiterancia el objetivo es evitar la mal llamada ´puerta giratoria` del Poder Judicial: casos en los que una persona comete un delito, la detienen, queda libre rápidamente, y vuelve a delinquir. Esta medida busca que el sistema penal pueda actuar con más eficacia frente a estos casos. No queremos mano dura, sino mano firme para cuidar a toda la población y prevenir riesgos reales sin perder de vista las garantías que amparan a todas las personas”, remarcó Sujarchuk.

Dicho proyecto tiene el fin de constituirse en una herramienta para que los jueces y fiscales puedan tomar medidas preventivas con relación a personas acusadas de un delito con pena de cárcel que todavía no declararon, pero que simultáneamente se encuentran involucradas e investigadas por la Justicia en causas previas. Es decir, contemplar este historial para decidir si debe quedar detenida pese a no haber recibido condena. Así, se evita que un procesado siga en libertad sumando nuevos delitos.

De aprobarse este proyecto, el juez o la Fiscalía identificarán si hay dos indagatorias simultáneas por delitos con pena de cárcel y luego deberán fundamentar puntualmente el motivo (si lo hubiera) de riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación. Ante la duda se aplicará el principio “in dubio pro reo” (la duda beneficia al acusado). No se aplica esta medida si los hechos son culposos (sin intención) y tampoco alcanza a quienes ejercen libre expresión, protestan o peticionan (salvo que produzcan lesiones a terceros).

“Es importante resaltar que el proyecto no es persecutorio, ni busca castigar sin pruebas. En todos los casos respeta el principio de inocencia sin avasallar los derechos de ninguna persona. Lo que queremos es frenar situaciones de reiteración delictiva y, por el otro, proteger derechos fundamentales para que nadie sea perseguido por pensar distinto, por expresarse o por reclamar pacíficamente, algo que se favorecía en proyectos de la Cámara presentados por otros bloques”, concluyó Moreno.

Respecto a la ley que busca dar respuesta a la flexibilización en el acceso a las armas de fuego, el proyecto impulsado por Sujarchuk apunta a contrarrestar el avance del gobierno nacional en el desmantelamiento del enfoque preventivo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y en la restauración de un modelo de registro pasivo (RENAR).

Sujarchuk se pronunció de manera tajante sobre el tema: "Rechazamos la irresponsable decisión del gobierno nacional de favorecer la venta libre de armas. Es una barbaridad y un peligro inminente. Esta nueva orientación, justificada en la libertad individual y el derecho a la legítima defensa, rompe con una política de Estado de amplio consenso en Argentina y ha sido calificada por organismos especializados como la antesala de una sociedad más violenta. Vemos todos los días el ejemplo de Estados Unidos, con masacres en las escuelas, en los espacios públicos y en el aumento de delitos violentos. Estamos en contra de que la población civil se arme y esto debe seguir siendo facultad de las fuerzas de seguridad capacitadas que apliquen un criterio y un uso profesional".