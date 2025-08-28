El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, desligó a la Policía de la provincia de Buenos Aires de la responsabilidad por los incidentes en la caravana encabezada por Javier Milei en Lomas de Zamora. El mandatario fue agredido con piedras y debió suspender la actividad, lo que generó un fuerte cruce político entre Nación y Provincia.

“Casa Militar se ocupa de la seguridad del Presidente”

Alonso afirmó que el operativo estuvo bajo la conducción de Casa Militar, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia que encabeza Karina Milei. “Cada vez que el Presidente pisa un terreno, Casa Militar se ocupa de la seguridad del Presidente”, señaló en declaraciones a un canal de streaming.

El funcionario explicó que desde Nación se pidió la colaboración de la Policía bonaerense con recursos específicos: “Nos pidieron 12 motos bitripuladas, que se ocuparon de abrir la caravana del Presidente desde que entró a la Provincia hasta el lugar del acto, y esas motos lo sacaron del acto hasta que salió de la Provincia. También nos pidieron cuatro unidades antidisturbios, que estuvieron paradas dos en una esquina y dos en otra esquina”.

Según Alonso, el personal bonaerense detuvo a los agresores: “A las dos personas las detuvo personal de la Policía de la provincia de Buenos Aires”, dijo. Luego aclaró que la conducción del operativo no estuvo a cargo de su Ministerio, sino de “una fuerza conjunta” encabezada por Casa Militar.

Un detenido y un procesado por los ataques

El ministro confirmó que una de las dos personas apresadas quedó detenida en el marco de la causa que lleva el Juzgado Federal de Lomas de Zamora. “Quedó una persona de las dos detenidas por la causa”, precisó, y agregó que “hay otro atacante que quedó procesado, pero fue puesto en libertad por la Justicia”.

Alonso repudió la violencia, pero al mismo tiempo calificó la actividad como imprudente: “Nada justifica la violencia, nosotros detuvimos a personas que agredieron, pero me parece que todo fue una provocación”.

“Una puesta en escena para tapar un escándalo”

El funcionario bonaerense sostuvo que la caravana libertaria en Lomas de Zamora fue “una puesta en escena”. “Hicieron un acto que sabíamos que no iba a ser bienvenido en ese lugar. Eligió un lugar en el que está muy mal en las encuestas, porque esa es la realidad”, expresó.

En la misma línea, vinculó el hecho con la causa que involucra al entorno presidencial: “Todo fue una provocación que busca tapar estos audios que hablan de un problema de corrupción que el Gobierno tiene que explicar”.

Críticas cruzadas con La Libertad Avanza

Desde La Libertad Avanza, el diputado nacional José Luis Espert responsabilizó al gobierno bonaerense. “Hay una decisión estratégica del gobernador de no darle seguridad a los bonaerenses”, lanzó, tras escapar de los disturbios en una moto sin casco.

La caravana presidencial de este miércoles terminó con la evacuación de Milei y su comitiva, en medio de graves incidentes en pleno corazón del conurbano.