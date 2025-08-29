¿Quién hizo más? El informe demoledor que enfrenta a Kicillof y Milei
La Provincia dispara fuerte contra Milei: más de mil obras frenadas, fondos recortados y un ajuste inédito en escuelas y universidades. Todos los detalles.Política29 de agosto de 2025Juan Manuel Villarreal
En plena recta electoral, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires difundió un informe demoledor en el que compara, punto por punto, las políticas públicas impulsadas por Axel Kicillof y Javier Milei. La evaluación abarca las áreas de obra pública, seguridad y educación, con datos que buscan dejar en evidencia el contraste de gestión entre Nación y Provincia.
Obra pública: paralización nacional vs. continuidad provincial
Según el informe, el Gobierno Nacional paralizó más de 1.000 obras en territorio bonaerense. Entre ellas, se destacan intervenciones viales, sanitarias, educativas, de agua y cloacas, así como en centros de desarrollo infantil. La deuda acumulada por saldos comprometidos asciende a $6,9 billones.
En contrapartida, la gestión de Kicillof mantiene 603 obras en ejecución, por un valor superior a los $3 billones, y retomó múltiples proyectos que habían sido suspendidos por la administración nacional. Entre ellos, destacan 25 obras universitarias y 75 centros de desarrollo infantil.
Además, desde el Ejecutivo bonaerense se remarcaron 13.970 kilómetros de mejoras en rutas provinciales y 783 kilómetros nuevos de autovías, con una inversión de $2,2 billones. También intervinieron 5.765 kilómetros de caminos rurales, lo que implicó una inversión superior a los $383.000 millones.
En paralelo, el Gobierno nacional cerró la Dirección Nacional de Vialidad, poniendo en riesgo el mantenimiento de rutas nacionales, y desfinanció el Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado, una obra estratégica para el desarrollo productivo.
Seguridad: fuerte inversión provincial frente a recorte nacional
El informe también apunta contra la eliminación del Fondo de Seguridad por parte de la gestión Milei, lo que generó una desfinanciación de $750.000 millones para la provincia. Esa cifra, según cálculos oficiales, equivale a 10 mil patrulleros nuevos o 30 mil cámaras de seguridad.
En contraste, la administración Kicillof distribuyó un Fondo de Fortalecimiento en Seguridad por $378.000 millones, equiparó los salarios de la Policía bonaerense con los de las fuerzas federales, y adquirió más de 7.300 patrulleros, 1.000 motos y 10 drones para patrullaje rural.
Respecto al discurso del oficialismo nacional que describe a Buenos Aires como un “baño de sangre”, el gobierno provincial lo desmiente con datos: en 2024 se registraron 814 homicidios, lo que representa una caída del 20% respecto al promedio de la gestión Vidal.
Educación: ajuste en Nación, expansión en Provincia
La comparación en materia educativa también exhibe diferencias notorias. Según el informe, la Nación paralizó el financiamiento de 80 escuelas, desfinanció el CONICET, eliminó el Fondo de Incentivo Docente (FONID) —con una pérdida estimada en $690.000 millones— y recortó un 30% el presupuesto universitario, provocando además una caída del 35% en los salarios docentes.
Del lado bonaerense, se inauguraron 285 escuelas y hay otras 70 en ejecución, sumando 2.800 nuevas aulas al sistema. La Provincia también asumió el pago del FONID con fondos propios y anunció la incorporación de la sala de 3 años como obligatoria.
A través del programa PUENTES, se inauguraron 44 centros universitarios en 80 municipios, con 275 carreras nuevas. Además, se entregaron más de 170.000 notebooks, se amplió el boleto educativo a 4 millones de estudiantes y se continuó con el plan FinEs para adultos.
