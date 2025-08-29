En un nuevo capítulo del escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), efectivos del Departamento de Delitos Complejos de la Policía de la Ciudad realizaron este viernes allanamientos simultáneos en distintas sedes del organismo y en la droguería Suizo Argentina, apuntada como pieza clave en la trama de corrupción.

Las medidas fueron ordenadas por el juez federal Sebastián Casanello a pedido del fiscal Franco Picardi, quien investiga si existieron pagos irregulares vinculados a la compra de medicamentos por parte del Estado.

Una de las sedes allanadas está ubicada sobre la calle Hipólito Yrigoyen al 1400, a metros del Congreso. También se registraron operativos en avenida Rivadavia y en la sede de la droguería privada, propiedad de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker.

La punta del ovillo: los audios de Spagnuolo

El caso explotó tras la difusión de audios filtrados de Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, en los que se lo escucha hablar abiertamente sobre el presunto pago de coimas. Las grabaciones no solo pusieron bajo sospecha a Spagnuolo, sino también sacudieron al círculo más cercano del oficialismo, ya que mencionan a Karina Milei y a Lule Menem.

Desde que se conocieron las escuchas, la causa no paró de crecer. La Justicia ya había realizado una primera ronda de allanamientos la semana pasada, incluyendo los domicilios particulares de Spagnuolo, los Kovalivker y Daniel Garbellini, ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud en la misma agencia.

Celulares, computadoras y documentos: las claves del operativo

Durante los procedimientos, la Policía secuestró celulares, computadoras y documentación sensible. El celular de Spagnuolo ya fue abierto por peritos, quienes descubrieron mensajes eliminados que ahora buscan recuperar. Sin embargo, el teléfono de Emmanuel Kovalivker sigue siendo un enigma: al tratarse de un modelo Samsung de última generación, ni siquiera la empresa Cellebrite cuenta con la tecnología para desbloquearlo.

Por su parte, Jonathan entregó su celular apagado y sin la clave, mientras que Garbellini sí accedió a destrabar su dispositivo, lo que podría acelerar el análisis pericial.

Spagnuolo designó abogados y evalúa si se presenta como arrepentido

Mientras se espera una posible presentación espontánea en Comodoro Py, Spagnuolo designó a Juan Aráoz de la Madrid e Ignacio Rada Schultze como sus abogados defensores. Según trascendió, evalúa declarar como imputado colaborador, una figura legal que podría volcar aún más datos explosivos sobre la interna del escándalo.

En el juzgado aseguran no tener confirmación sobre si finalmente se presentará, pero fuentes cercanas aseguran que está en un country de Pilar, asustado y temiendo por su seguridad.

La expectativa crece en las próximas horas: la causa avanza bajo secreto de sumario, pero todo indica que el caso podría escalar aún más alto en la estructura del poder político.