Spagnuolo designó abogado y saltó “Coimagate” al plano judicial
Spagnuolo se presentó ante la Justicia, nombró abogado y ya hay audios explosivos. Enterate qué estrategia prepara y qué salta al escándalo.Política29 de agosto de 2025Juan Manuel Villarreal
El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, se presentó ante la Justicia y nombró un abogado defensor luego de que circulasen audios donde refiere coimas vinculadas a la compra de medicamentos a la droguería Suizo Argentina, involucrando a Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y otros actores del entorno presidencial.
La denuncia, presentada por el abogado Gregorio Dalbón, fue impulsada tras filtraciones de audios que mencionan a Spagnuolo, Milei y los Kovalivker, dueños de la droguería ⎯una situación que ya fue bautizada como “Coimagate”.
La jugada judicial de Spagnuolo: Designación del defensor
Spagnuolo designó al penalista Ignacio Rada Schultze, especialista en derecho penal cambiario y tributario, luego de haber rechazado dos estudios que le ofreció el Gobierno.
En tribunales se especula con varias líneas defensivas: declararse “arrepentido” o imputado colaborador; impugnar de nulidad toda la investigación por irregularidades en su origen; o argumentar que ya fue investigado y archivado por hechos similares en otra causa.
Reacciones y tensión dentro del oficialismo: qué dice Milei y el Gobierno
El presidente Javier Milei rechazó las acusaciones, las calificó de “opereta” y anunció que denunciará a Spagnuolo. “Miente”, afirmó en un comunicado oficial a través de redes.
Dentro del oficialismo, las voces suenan encontradas: la diputada Lilia Lemoine responsabilizó a Marcela Pagano, quien a su vez apuntó contra Guillermo Francos y José Luis Vila. Pagano incluso sugirió que podría haber “una guerra de espionaje” en curso.
La investigación avanza: incautaciones y borrado de mensajes
La Justicia secuestró teléfonos de los Kovalivker, de Spagnuolo y documentación en los allanamientos. Un informe preliminar detectó que mensajes fueron borrados selectivamente desde el celular de Spagnuolo, lo que genera sospechas sobre la integridad de la información entregada.
La periodista Ivy Cángaro, una de las que destapó el escándalo, anticipó que puede haber videos además de audios, y que están recibiendo información más grave aún, que será develada en los próximos días.
Consecuencias políticas y riesgos: impacto en la imagen oficialista
Los audios también exponen tensiones internas: se menciona cómo trolls vinculados a Santiago Caputo hostigan a la vicepresidenta Villarruel, mientras se recalca la centralidad de Karina en detrimento de otros sectores de La Libertad Avanza. Esto pone en jaque la imagen de cohesión que el Gobierno intenta proyectar.
El Ejecutivo intervino la ANDIS y nombró interventor a Alejandro Vilches, cercano al ministro Lugones. Ese mismo sector quedará a cargo de la auditoría interna, que podría derivar en denuncia penal contra Spagnuolo, generando una coincidencia institucional que despierta suspicacias.
