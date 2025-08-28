Encuesta refleja qué dicen las redes sobre la corrupción en el Gobierno

Redes que arden: una encuesta nacional expone el termómetro social tras el escándalo que golpea a Javier Milei y su entorno. Todos los números.

Encuestas28 de agosto de 2025Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
LLA
Encuesta: redes arden con el escándalo de Karina Milei

La consultora Horus analizó 9.800 comentarios en Instagram y Facebook entre el 19 y el 24 de agosto de 2025. El objetivo: conocer qué dicen los usuarios sobre el escándalo de corrupción que salpica a Karina Milei, hermana del presidente, y a los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem.

Milei caravanaEncuesta muestra cómo impactó el caso Spagnuolo en el Gobierno

Mayoría cree que hay corrupción

Según el informe, el 86% de los comentarios expresaron que “existe corrupción en el Gobierno nacional” y apuntaron directamente contra Karina Milei. La indignación, detalla el estudio, crece porque los fondos presuntamente desviados estaban destinados a personas con discapacidad.

Uno de los comentarios destacados por Horus reflejó el tono dominante: “Los honestos… empiezan a caerse las caretas”.

El 11% defiende al Gobierno

Un 11% de los usuarios sostuvo que la denuncia es una “operación K” amplificada por periodistas y medios opositores. Para este grupo, no hay pruebas concretas y el objetivo es debilitar a Javier Milei en plena campaña electoral. Un usuario citado por la consultora resumió este sentimiento: “Denuncias truchas para bajarle la imagen a Milei”.

Encuesta Horus

De qué se trata la denuncia

El escándalo comenzó cuando se viralizaron audios en los que Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), mencionaba un presunto esquema de cobro de coimas.

En esas grabaciones, una voz atribuida a Spagnuolo señala directamente a Karina Milei y a “Lule” Menem como beneficiarios de retornos millonarios vinculados con un contrato entre el Estado y una importante farmacéutica.

CICyPMilei calificó al escándalo de ANDIS como “una opereta”

El 20 de agosto, el abogado Gregorio Dalbón denunció al presidente, a su hermana, al asesor Eduardo “Lule” Menem, a Spagnuolo y a Eduardo Kovalivker por presunta asociación ilícita, cohecho y administración fraudulenta. El letrado pidió que se investigue si hubo negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

