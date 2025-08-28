Milei calificó al escándalo de ANDIS como “una opereta”

El presidente Javier Milei reapareció públicamente este jueves en el Encuentro del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP) y no esquivó el tema que sacude a su Gobierno: el escándalo por los audios filtrados en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

“El caso de esta semana no es nada más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta; una nueva mentira”, lanzó el mandatario ante una platea de 368 empresarios reunidos en el Hotel Alvear, en Retiro.

Críticas a la oposición y defensa de su gestión

Milei apuntó directamente contra la oposición y vinculó el episodio con una maniobra para afectar el clima electoral antes de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

“Cuando entramos en la política sabíamos que iba a ser difícil sacar a la casta que está enquistada en el Estado y que va a hacer lo que pueda para defender sus privilegios”, dijo con tono desafiante.

El mandatario también cuestionó el accionar judicial: “Lamentamos que los jueces tengan que estar perdiendo su tiempo con jugarretas de la política más rancia en lugar de estar persiguiendo el crimen”.

La agenda y los presentes en el Hotel Alvear

En primera fila lo escucharon con atención el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el ministro de Defensa, Luis Petri; la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el titular de Economía, Luis Caputo.

Entre los empresarios, destacó la presencia del dueño de Corporación América, Eduardo Eurnekian, con quien Milei había compartido escenario el lunes. También dijeron presente Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), Daniel Funes de Rioja (UIA), Alejandro Bulgheroni (Pan American Energy Group) y el histórico empresario Guillermo “Willie” Dietrich.

Milei recordó el ataque en Lomas de Zamora

El presidente también habló del ataque que sufrió días atrás durante una caravana en Lomas de Zamora, vinculándolo con “las operaciones de la casta”.

Con un tono más distendido, apeló al humor y a sus recuerdos futboleros: “Cuando jugaba al fútbol en Chacarita ustedes no se dan una idea de la cantidad de veces que quedé en medio de lluvias de piedras. Estoy acostumbrado a la adversidad, gracias kuka, lo voy a hacer mejor”.

El mensaje al círculo rojo

Frente a uno de los foros empresarios más influyentes del país, Milei dejó un mensaje claro: ratificó el rumbo económico, denunció “maniobras desestabilizadoras” y pidió respaldo para avanzar con el proceso de reformas.

“La casta busca generar pánico y caos, difamar y entorpecer el cambio que estamos llevando adelante”, sostuvo ante un auditorio que lo aplaudió en varias oportunidades.