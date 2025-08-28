Avance en Diputados: Ferraro presidirá la Comisión $LIBRA
En una sesión cargada de tensión, la Cámara de Diputados finalmente destrabó el armado de la comisión investigadora por el caso $LIBRA. Tras meses de parálisis por un empate, la oposición consiguió imponer su postura: Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) fue designado presidente, mientras que la vicepresidencia, que estaba reservada al oficialismo, quedó vacante. La secretaría quedó en manos de Juan Marino (Unión por la Patria). Las reuniones serán todos los martes a las 16, hasta fines de noviembre.
Antecedentes y reclamos del oficialismo
La creación de la comisión había quedado frenada por cuatro meses debido a un empate entre bloques. El oficialismo, antes de la votación, se retiró del recinto, lo que permitió que la oposición avance y elija a Ferraro por unanimidad de los bloques opositores. Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza) anunció que impugnará la conformación, argumentando que “se están vulnerando los derechos de las mayorías y minorías” y que el plazo original de tres meses ya habría vencido. En cambio, la oposición sostiene que la comisión empieza a correr desde su presidencia efectiva.
Posición de la oposición
La oposición remarca que, tras la elección de Ferraro, la comisión ya está en marcha y no está limitada por el plazo inicial. El hecho de que el oficialismo no participe facilita la dinámica de trabajo, aunque deja al mando el control del espacio.
Bornoroni sostiene que avanzar sin el oficialismo genera una “vulneración institucional”, ya que la resolución original estipulaba un límite de tres meses, que según él ya habría expirado. Aun así, la oposición lo desestimó y activó el cronograma de reuniones semanales.
Calendario de reuniones y composición
La comisión comenzará a sesionar desde esta tarde, todos los martes a las 16, hasta finales de noviembre. Hasta ahora solo se había reunido una vez, en junio.
Miembros por bloque
Unión por la Patria: Pablo Carro, Juan Marino, Rodolfo Tailhade, Sabrina Selva, Itaí Hagman, Carolina Gaillard.
La Libertad Avanza – CREO: Gabriel Bornoroni, Nadia Márquez, Nicolás Mayoraz, Paula Omodeo.
PRO – MID: Cristian Ritondo, Silvana Giudici, Martín Maquieyra, Oscar Zago.
UCR: Soledad Carrizo, Lisandro Nieri.
Encuentro Federal: Oscar Agost Carreño, Nicolás Massot.
Coalición Cívica: Maximiliano Ferraro, Mónica Frade.
Innovación Federal: Agustín Domingo, Yolanda Vega.
Democracia para Siempre: Danya Tavela, Fernando Carbajal.
Liga del Interior: Francisco Monti, Pablo Cervi.
Frente de Izquierda – Nacional y Popular: Christian Castillo, Julia Strada.
