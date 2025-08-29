Magario: "Somos la provincia más productiva del país y la más afectada por las políticas destructivas de Milei"
La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, apuntó contra la "crueldad" del gobierno nacional. E instó a ponerle un freno desde las urnas, el próximo 7 de septiembre.Política29 de agosto de 2025Soledad Castellano
Verónica Magario, vicegobernadora bonaerense, comentó desde sus redes: "Mientras el gobierno nacional muestra su cara más cruel, respondiendo con vetos y ajustes hacia quienes más necesitan apoyo, en la Provincia elegimos otro camino: acompañar con empatía, ampliar derechos y trabajar junto a la sociedad civil, estando presentes donde más se nos necesita".
"Por los derechos de las personas con discapacidad, este 7 de septiembre pongámosle un freno a Milei y acompañemos con nuestro voto a Fuerza Patria, para seguir fortaleciendo las políticas de inclusión en cada municipio de la Provincia", pidió desde X.
Por otro lado, la vicegobernadora remarcó "Somos la provincia más productiva del país y la más afectada por las políticas destructivas de Milei. Este capricho ideológico de Milei no es un castigo a un gobierno, sino al pueblo bonaerense, y no podemos permitirlo".
"Sumemos fuerzas para defender nuestra Provincia, nuestros derechos y nuestro futuro. Este 7 de septiembre, hay que decirle basta a Milei", cerró.
