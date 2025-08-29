Boto agradeció a la Provincia: "Nuestro municipio esperó esta obra durante más de cien años"
El intendente de Luján, Leo Boto, recibió al gobernador Kicillof junto a quien recorrió obras hidráulicas.Municipales29 de agosto de 2025Soledad Castellano
El intendente de Luján, Leo Boto, recibió al gobernador Kicillof junto a quien supervisó el avance de las obras del Comité de Cuenca del Río Luján (ComiLu).
En ese marco, Kicillof afirmó: “Esta es una zona que históricamente sufrió inundaciones por el crecimiento del río: estamos avanzando con las obras que les van a cambiar la vida a miles de bonaerenses que viven en la región”.
“Con este proyecto que impulsamos junto a los municipios vamos a lograr que los vecinos y vecinas dejen de tener miedo cada vez que llueve, sentando las bases del crecimiento y el desarrollo de Luján y Mercedes”, agregó.
En el municipio de Luján se lleva adelante la readecuación del Río Luján para la prevención de inundaciones, en beneficio de más de 150 mil habitantes del distrito y de los municipios de Suipacha, San Andrés de Giles, Mercedes y Chacabuco. Contempla una inversión total que supera los $32.500 millones e incluye el mejoramiento del tramo medio del río, que permitirá ampliar la capacidad de escurrimiento, y la construcción de dos nuevos puentes.
Por su parte, Boto manifestó: “Nuestro municipio esperó esta obra durante más de cien años y hoy podemos ver el avance en el puente Almirante Brown y en la construcción de las defensas: eso es gracias a un Gobierno provincial que decidió mantener en pie la obra pública para mejorar la calidad de vida de nuestra gente”.
Durante la jornada, Kicillof visitó también el Taller Protegido Municipal de Luján, un espacio que promueve la inserción social y laboral de personas con discapacidad, y el Centro de Jubilados “Instituto Unzué” de Mercedes, donde se impulsa el deporte, el cuidado de la salud y las tareas de esparcimiento para adultos mayores.
Estuvieron presentes también la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el asesor del Gobernador, Agustín Simone; la subsecretaria de Políticas Sociales, Bernarda Meglia Vivarés; el senador nacional Eduardo De Pedro; el secretario de Desarrollo Humano de Luján, Federico Vanin; el director del Taller Protegido Municipal, Juan Manuel Puente; las concejalas Romina Grossi García y María Eva Rey; su par Joaquín Martucci; y los dirigentes Emmanuel Álvarez y Santiago Altube.
