Fernández dijo que Milei desprecia al pueblo que gobierna
La mandamás de Moreno, Mariel Fernández, se refirió a las elecciones provinciales y al respecto aseguró que el 7 de septiembre es la oportunidad para expresarse contra el presidente.Municipales29 de agosto de 2025Soledad Castellano
Desde sus redes, la mandamás de Moreno, Mariel Fernández, comentó "Alegres, felices y disfrutando. Así queremos que estén nuestras adultas y adultos mayores, transitando esta etapa de la vida como se merecen. Por eso desde el inicio de nuestra gestión los acompañamos con todo lo que podemos y ahora más aún con la difícil situación que atraviesan por la crisis social y económica".
En ese sentido, habló de las elecciones venideras y al respecto dijo "Este 7 de septiembre tenemos una oportunidad para expresarnos contra Milei, un presidente que lo único que tiene para los jubilados es represión y que desprecia al pueblo que gobierna".
El rol de la militancias
Mariel Fernández indicó "La militancia de Moreno está en todo el Municipio asesorando a a nuestras vecinas y vecinos para la próxima la elección del 7 de septiembre".
"Contándoles que elegimos senadores, diputados y concejales, y lo importante que es que voten por quienes acompañan la transformación de Moreno y defienden a nuestro pueblo", explicó en X.
"Con Marcela Díaz, primera candidata de nuestra lista, estuvimos en mesas de difusión conversando con nuestras compañeras, compañeros, vecinas y vecinos", cerró.
