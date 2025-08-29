Milei desafía los incidentes y mantiene su cierre en Moreno

La campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Buenos Aires sigue bajo tensión tras los incidentes en Lomas de Zamora, aunque la Casa Rosada descartó reforzar el operativo para las próximas actividades de Javier Milei y mantendrá la planificación “tal cual está”.

“No va a haber ningún refuerzo. La planificación se mantiene igual”, es la frase que se repite en el oficialismo. El Presidente encabezará el cierre bonaerense el miércoles 3 de septiembre en el Club Villa Ángela de Moreno, junto a candidatos de LLA.

El dispositivo continuará con coordinación entre el Ministerio de Seguridad nacional y su par bonaerense, más despliegues de Policía Federal, GEOF y personal antidisturbios, además de unidades de contención provinciales. En paralelo, el Gobierno dijo haber identificado a tres sospechosos por los disturbios en Lomas: Diego Martín Paz (de una barrabrava disidente de Arsenal), Tiago Román Florentín y José Marcelino Dabrowsky.

Espert recalcula: “La campaña va a tener otro formato”

Tras la agresión en la caravana, José Luis Espert anticipó cambios operativos: “Obviamente, la campaña va a tener otro formato. Si del otro lado nos intentan impedir hablar con la gente y la respuesta es la violencia, habrá que cuidarse más”. El diputado nacional y candidato a renovar banca acusó al kirchnerismo de pretender que “los liberales no pisemos la provincia de Buenos Aires” y remarcó que no frenarán: “No van a impedir que nosotros recorramos la provincia”.

Denuncia penal y el ingreso de Bullrich a la pelea bonaerense

El Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal por intimidación pública y atentado a la autoridad agravados por coparticipación criminal, radicada en el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora. El comunicado pidió profundizar la pesquisa por posible “comisión organizada del ataque” e insistió con el lema oficial: “el que las hace, las paga”.

A la par, Patricia Bullrich —ministra de Seguridad y candidata a senadora por CABA— se involucró de lleno en la contienda bonaerense con un spot grabado en un descampado, donde apuntó: “A los de fuerza piedra les decimos: las ideas no se matan”. El mensaje capitaliza los incidentes y refuerza la línea de confrontación con el kirchnerismo que LLA llevará al 7 de septiembre.

Agenda y proyección: unificar mensaje y giras en carpeta

Pese al clima enrarecido, el oficialismo libertario no modificará la hoja de ruta: continuará con recorridas por secciones —con participación de ministros— y buscará unificar la campaña bonaerense con la nacional. En carpeta figura una gira por provincias como Córdoba, Santa Fe y Mendoza.

Sin embargo, la tensión se replica en el interior: este jueves, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fueron echados por vecinos en Corrientes, donde la caravana oficialista tuvo que ser evacuada en menos de una cuadra tras los incidentes y repudios a la presencia de ambos dirigentes junto al candidato Lisandro Almirón.