Milei desafía los incidentes y mantiene su cierre en Moreno
Pese a la agresión en Lomas, LLA cerrará la campaña bonaerense en Moreno. Espert admite cambios y Bullrich lanza un spot desafiante contra el kirchnerismo.Política29 de agosto de 2025Pamela Orellana
La campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Buenos Aires sigue bajo tensión tras los incidentes en Lomas de Zamora, aunque la Casa Rosada descartó reforzar el operativo para las próximas actividades de Javier Milei y mantendrá la planificación “tal cual está”.
“No va a haber ningún refuerzo. La planificación se mantiene igual”, es la frase que se repite en el oficialismo. El Presidente encabezará el cierre bonaerense el miércoles 3 de septiembre en el Club Villa Ángela de Moreno, junto a candidatos de LLA.
El dispositivo continuará con coordinación entre el Ministerio de Seguridad nacional y su par bonaerense, más despliegues de Policía Federal, GEOF y personal antidisturbios, además de unidades de contención provinciales. En paralelo, el Gobierno dijo haber identificado a tres sospechosos por los disturbios en Lomas: Diego Martín Paz (de una barrabrava disidente de Arsenal), Tiago Román Florentín y José Marcelino Dabrowsky.
Espert recalcula: “La campaña va a tener otro formato”
Tras la agresión en la caravana, José Luis Espert anticipó cambios operativos: “Obviamente, la campaña va a tener otro formato. Si del otro lado nos intentan impedir hablar con la gente y la respuesta es la violencia, habrá que cuidarse más”. El diputado nacional y candidato a renovar banca acusó al kirchnerismo de pretender que “los liberales no pisemos la provincia de Buenos Aires” y remarcó que no frenarán: “No van a impedir que nosotros recorramos la provincia”.
Denuncia penal y el ingreso de Bullrich a la pelea bonaerense
El Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal por intimidación pública y atentado a la autoridad agravados por coparticipación criminal, radicada en el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora. El comunicado pidió profundizar la pesquisa por posible “comisión organizada del ataque” e insistió con el lema oficial: “el que las hace, las paga”.
A la par, Patricia Bullrich —ministra de Seguridad y candidata a senadora por CABA— se involucró de lleno en la contienda bonaerense con un spot grabado en un descampado, donde apuntó: “A los de fuerza piedra les decimos: las ideas no se matan”. El mensaje capitaliza los incidentes y refuerza la línea de confrontación con el kirchnerismo que LLA llevará al 7 de septiembre.
Agenda y proyección: unificar mensaje y giras en carpeta
Pese al clima enrarecido, el oficialismo libertario no modificará la hoja de ruta: continuará con recorridas por secciones —con participación de ministros— y buscará unificar la campaña bonaerense con la nacional. En carpeta figura una gira por provincias como Córdoba, Santa Fe y Mendoza.
Sin embargo, la tensión se replica en el interior: este jueves, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fueron echados por vecinos en Corrientes, donde la caravana oficialista tuvo que ser evacuada en menos de una cuadra tras los incidentes y repudios a la presencia de ambos dirigentes junto al candidato Lisandro Almirón.
Elecciones 2025 en Buenos Aires: de cuánto es la multa por no votar
A pocos días de los comicios del 7 de septiembre, la Junta Electoral bonaerense actualizó las sanciones por incumplir el deber cívico y no presentarse a votar.
Corrientes en alerta: escándalo por agresiones a Karina Milei
Caos total en Corrientes. Karina Milei fue evacuada tras disturbios en pleno acto y La Libertad Avanza apuntó al gobernador Valdés por la violencia.
Unión y Libertad lanzó su plan para impulsar pymes y desarrollo urbano en la Primera Sección
Los candidatos de Unión y Libertad presentaron un plan económico para las pymes y un proyecto de corredor ribereño en la Primera Sección.
Un Perito de la Corte denunció a Bonadio y sacudió la Causa GNL
Escándalo en el juicio GNL: un perito asegura que Bonadio buscó manipular su dictamen y Cohen será juzgado por plagio. Toda la grieta judicial, acá.
Elecciones PBA: quién lidera en cada sección según la última encuesta
La última encuesta sobre las elecciones legislativas bonaerenses revela tendencias por sección y refleja cómo se perfila la disputa en distintos distritos clave.
La Plata: Fuerza Patria afianza el trabajo con comerciantes y destaca la recuperación del espacio público
Los candidatos de Fuerza Patria en La Plata recorrieron los centros comerciales de calle 8, 9 y 12, donde dialogaron con comerciantes, destacaron los avances en el ordenamiento urbano y reafirmaron su compromiso con el desarrollo económico y la generación de empleo en la ciudad.
Encuesta muestra cómo impactó el caso Spagnuolo en el Gobierno
El caso Spagnuolo golpeó de lleno al Gobierno libertario: una encuesta revela qué piensa hoy la gente de Milei y quién aparece primero en escena.