Esteban Echeverría avanza con obras de salud, iluminación y bacheo
El intendente Fernando Gray recorrió las obras en la nueva Unidad Sanitaria de 9 de Abril, mientras el Municipio avanza con la colocación de luminarias LED en Luis Guillón y trabajos de bacheo en Monte Grande.Municipales01 de septiembre de 2025Andrés Montero
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, recorrió las obras que se desarrollan en las instalaciones de la Unidad Sanitaria N° 25, ubicada dentro del predio del Centro Logístico Municipal en 9 de Abril, sobre la Ruta 4 (Camino de Cintura) y Santos Vega.
“Las nuevas instalaciones de esta unidad sanitaria permitirán aumentar la capacidad de atención del servicio de salud para las vecinas y los vecinos de la localidad de 9 de Abril. Además, estamos poniendo en valor las dependencias que funcionan en el Centro Logístico Municipal, para facilitar a la población el acceso a diferentes servicios y trámites”, señaló Gray durante la recorrida.
Los trabajos contemplan la construcción de tres consultorios, enfermería, depósito de farmacia, sector para residuos patológicos y un nuevo sistema de reservorio de agua y tratamiento de efluentes cloacales.
A su vez, se realizan refacciones en estructuras existentes, como techos, cielorrasos, pisos, mamposterías y revestimientos, junto con la ampliación de baños adaptados a personas con movilidad reducida y la remodelación de espacios destinados a recepción y administración.
La obra también incluye la instalación de equipos de aire acondicionado, oxígeno y gases medicinales, mejoras en los accesos, construcción de veredas, renovación de la instalación eléctrica, nueva iluminación LED, mobiliario urbano, señalética y la incorporación de equipamiento para el personal y para las distintas áreas de atención, como escritorios, sillas, asientos en sala de espera y camillas.
Luis Guillón suma luminarias LED
En paralelo, el Municipio continúa con el plan de recambio lumínico en las distintas localidades. En esta oportunidad, se colocaron nuevas luminarias LED en la intersección de la avenida Nicolás Bruzone y Martín Coronado, en Luis Guillón.
Los equipos instalados poseen una potencia de 130 watts y alcanzan los 20.000 lúmenes. En comparación con las lámparas de sodio, las luces LED presentan ventajas como el encendido inmediato, mayor vida útil, menor consumo energético y la ausencia de materiales contaminantes.
Esta tecnología no solo aporta al ahorro energético y la sustentabilidad, sino que también contribuye a la seguridad: optimiza el funcionamiento de las cámaras de videovigilancia instaladas en la vía pública, garantizando mayor alcance y mejor definición de las imágenes.
Avanzan los trabajos de bacheo en Monte Grande
En la localidad de Monte Grande, las cuadrillas municipales realizaron trabajos de bacheo con asfalto caliente en distintos puntos. Las últimas intervenciones se desarrollaron en Mariano Moreno, entre General Alvear y Alfonso Amat, y en Fernando de Toro, entre Nuestras Malvinas y Jorge Duclout.
Este procedimiento utiliza mezcla asfáltica a alta temperatura, lo que permite recuperar la superficie vial y prolongar la vida útil de las calzadas.
Las tareas se enmarcan en el plan integral de infraestructura vial que incluye pavimentación en asfalto y hormigón, repavimentación y sellado de juntas en diferentes calles del distrito. El objetivo central es mejorar la circulación, reforzar la seguridad vial y elevar la calidad de vida de las vecinas y los vecinos.
Un distrito en transformación
Con la ampliación de la infraestructura sanitaria en 9 de Abril, el recambio tecnológico de luminarias en Luis Guillón y el avance de obras viales en Monte Grande, Esteban Echeverría sigue consolidando mejoras urbanas y de servicios públicos que impactan directamente en la vida cotidiana de su población.
Pisano: “Cuidar a la industria y a la producción es cuidar al trabajo y eso es lo que hoy está en juego”
Marcos Pisano, intendente de Bolívar y candidato a Senador Provincial por la Séptima Sección electoral en la lista de Fuerza Patria, resaltó las cuestiones que entran en juego en estas elecciones.
Villarino hizo historia: el Natatorio Municipal de Médanos fue sede regional de natación y acuatlón
Por primera vez, el distrito fue sede de los Juegos Bonaerenses en estas disciplinas, con fiscalización oficial y la presencia de ADASBA. El 13 de septiembre se realizará un torneo abierto que ampliará la proyección de la ciudad.
Alak y el ministro Rodríguez recorrieron la Expo Tecnología para el Desarrollo Agrario
El intendente de La Plata y el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense recorrieron la Expo realizada en la Chacra Experimental Gorina del MDA.
Martínez presentó el crematorio de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino
Se trata de una obra largamente esperada que se concreta gracias al esfuerzo conjunto de distintas instituciones locales.
Elecciones PBA: quién lidera en cada sección según la última encuesta
La última encuesta sobre las elecciones legislativas bonaerenses revela tendencias por sección y refleja cómo se perfila la disputa en distintos distritos clave.
Elecciones 2025 en Buenos Aires: de cuánto es la multa por no votar
A pocos días de los comicios del 7 de septiembre, la Junta Electoral bonaerense actualizó las sanciones por incumplir el deber cívico y no presentarse a votar.
Escándalo ANDIS: Encuesta revela qué piensa la gente sobre los Milei, los Menem y las elecciones
El escándalo por presuntas coimas en ANDIS sacude al oficialismo y enciende alarmas en su base electoral. Analistas advierten sobre el impacto político.