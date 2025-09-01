El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, recorrió las obras que se desarrollan en las instalaciones de la Unidad Sanitaria N° 25, ubicada dentro del predio del Centro Logístico Municipal en 9 de Abril, sobre la Ruta 4 (Camino de Cintura) y Santos Vega.

“Las nuevas instalaciones de esta unidad sanitaria permitirán aumentar la capacidad de atención del servicio de salud para las vecinas y los vecinos de la localidad de 9 de Abril. Además, estamos poniendo en valor las dependencias que funcionan en el Centro Logístico Municipal, para facilitar a la población el acceso a diferentes servicios y trámites”, señaló Gray durante la recorrida.

Los trabajos contemplan la construcción de tres consultorios, enfermería, depósito de farmacia, sector para residuos patológicos y un nuevo sistema de reservorio de agua y tratamiento de efluentes cloacales.

A su vez, se realizan refacciones en estructuras existentes, como techos, cielorrasos, pisos, mamposterías y revestimientos, junto con la ampliación de baños adaptados a personas con movilidad reducida y la remodelación de espacios destinados a recepción y administración.

La obra también incluye la instalación de equipos de aire acondicionado, oxígeno y gases medicinales, mejoras en los accesos, construcción de veredas, renovación de la instalación eléctrica, nueva iluminación LED, mobiliario urbano, señalética y la incorporación de equipamiento para el personal y para las distintas áreas de atención, como escritorios, sillas, asientos en sala de espera y camillas.

Luis Guillón suma luminarias LED

En paralelo, el Municipio continúa con el plan de recambio lumínico en las distintas localidades. En esta oportunidad, se colocaron nuevas luminarias LED en la intersección de la avenida Nicolás Bruzone y Martín Coronado, en Luis Guillón.

Los equipos instalados poseen una potencia de 130 watts y alcanzan los 20.000 lúmenes. En comparación con las lámparas de sodio, las luces LED presentan ventajas como el encendido inmediato, mayor vida útil, menor consumo energético y la ausencia de materiales contaminantes.

Esta tecnología no solo aporta al ahorro energético y la sustentabilidad, sino que también contribuye a la seguridad: optimiza el funcionamiento de las cámaras de videovigilancia instaladas en la vía pública, garantizando mayor alcance y mejor definición de las imágenes.

Avanzan los trabajos de bacheo en Monte Grande

En la localidad de Monte Grande, las cuadrillas municipales realizaron trabajos de bacheo con asfalto caliente en distintos puntos. Las últimas intervenciones se desarrollaron en Mariano Moreno, entre General Alvear y Alfonso Amat, y en Fernando de Toro, entre Nuestras Malvinas y Jorge Duclout.

Este procedimiento utiliza mezcla asfáltica a alta temperatura, lo que permite recuperar la superficie vial y prolongar la vida útil de las calzadas.

Las tareas se enmarcan en el plan integral de infraestructura vial que incluye pavimentación en asfalto y hormigón, repavimentación y sellado de juntas en diferentes calles del distrito. El objetivo central es mejorar la circulación, reforzar la seguridad vial y elevar la calidad de vida de las vecinas y los vecinos.

Un distrito en transformación

Con la ampliación de la infraestructura sanitaria en 9 de Abril, el recambio tecnológico de luminarias en Luis Guillón y el avance de obras viales en Monte Grande, Esteban Echeverría sigue consolidando mejoras urbanas y de servicios públicos que impactan directamente en la vida cotidiana de su población.