Se inauguró el CAPS “Veteranos continentales de Malvinas” y se recibieron nuevos móviles policiales

La Municipalidad de Balcarce inició días atrás las obras de consolidación en el nuevo loteo municipal, que contempla un total de 227 terrenos puestos a disposición a través de un sorteo público.

Los trabajos incluyen el agregado de material —principalmente tosca— sobre la calle 31 y el ensanchamiento de la calle 112, en el tramo comprendido entre las calles 31 y 23. El objetivo es garantizar un acceso seguro y ordenado a las parcelas.

Además, se puso en marcha la construcción del troncal cloacal en calle 31, con cañerías de PVC de 200 milímetros, que será direccionado hacia plantas modulares para dotar al nuevo barrio de servicio cloacal.

Desde la empresa OSEBAL SAPEM confirmaron que ya fueron adquiridos los materiales necesarios para llevar adelante la totalidad de las obras, cuyo plazo de finalización está estimado en 14 meses.

Lotes para el crecimiento ordenado de la ciudad

El loteo municipal busca facilitar el acceso a la tierra y, al mismo tiempo, promover un crecimiento planificado de Balcarce. El sorteo permitió que más de dos centenares de familias accedan a un terreno propio, mientras avanzan en paralelo las obras de infraestructura para asegurar servicios básicos y calidad de vida en el nuevo barrio.

Se inauguró el CAPS “Veteranos Continentales de Malvinas”

En paralelo, Balcarce vivió un momento histórico con la inauguración oficial del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Veteranos Continentales de Malvinas”, ubicado en calles 45 y 22.

El acto estuvo cargado de emoción y contó con la participación del intendente Esteban Reino; el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; y la directora de Seguimiento Económico de Jefatura de Gabinete, Sol Di Gerónimo, entre otras autoridades.

El nuevo CAPS —de más de 700 metros cuadrados— cuenta con siete consultorios, entre ellos uno odontológico con equipamiento de última tecnología, vacunatorio, farmacia, área de observación, espacios para pediatría y adultos, consultorio ginecológico con monitoreo fetal, además de accesos preparados para emergencias con ambulancias.

Un “mini hospital” para Balcarce

“Estamos inaugurando un verdadero mini hospital para la ciudad”, expresó el intendente Reino, quien agradeció el acompañamiento de la Provincia y el aporte de los Veteranos Continentales de Malvinas, que cedieron parte de la plaza en la que se levantó la obra.

En la misma línea, Kreplak remarcó: “Este CAPS es uno de los más grandes de la Provincia y forma parte de una estrategia de cercanía, para que los vecinos tengan atención de calidad en su propio barrio, cerca de sus escuelas, clubes y espacios de encuentro”.

Acto conmemorativo y más recursos para la salud

La inauguración incluyó corte de cinta, descubrimiento de placa conmemorativa y recorrida por las flamantes instalaciones. También se firmó un convenio para la utilización de equipos de oxigenoterapia de alto flujo, destinados a reforzar la atención respiratoria en el distrito.

Kreplak destacó que Balcarce se suma a una red provincial que ya cuenta con 197 nuevos centros de salud, resaltando la importancia de la solidaridad como eje del sistema sanitario.

Refuerzo para la seguridad local

Durante la misma jornada, el subsecretario de Seguridad provincial, Eduardo Aparicio, entregó tres nuevos móviles policiales: dos autos y una camioneta, que se incorporarán a las tareas de prevención y patrullaje en Balcarce.

Reconocimiento y compromiso colectivo

Vecinos, instituciones locales y trabajadores de la salud acompañaron el acto, que tuvo un doble significado: el fortalecimiento del sistema sanitario y el homenaje a los Veteranos Continentales de Malvinas.

“Este centro es una obra pensada para todos los balcarceños, construida con materiales de calidad y visión de futuro”, aseguró Reino.

La inauguración del CAPS no solo refuerza la atención en salud, sino que también constituye un homenaje permanente a quienes defendieron la soberanía nacional en 1982.