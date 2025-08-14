—¿Cómo definiría la lista de Somos Buenos Aires que en Balcarce encabeza Gonzalo Scioli? ¿Qué cree que la diferencia de otras propuestas?

En primer lugar, es una lista de renovación y joven, tal como nos pide la gente. Los cuatro primeros candidatos tienen menos de 35 años, son chicos formados que vienen trabajando hace tiempo. Son personas independientes, profesionales, muchos de ellos con familias vinculadas a otros partidos y que hoy se han acercado a nuestra agrupación. Creo que eso es lo más destacable y lo más valioso. Es una lista que le da un plus a nuestra propuesta y que responde a lo que nos pedían los vecinos: renovación y gente joven.

—¿Y cómo imagina que ese recambio generacional va a impactar en el Concejo Deliberante? Usted habla de jóvenes formados, con nuevos sueños e iniciativas…

Va a tener una impronta distinta. Los chicos son mucho más creativos e innovadores, y eso le va a dar otra dinámica al Concejo. Obviamente, tendrán que adaptarse a la estructura y al funcionamiento propio de cualquier Concejo Deliberante.

—El PRO también participó dentro de este acuerdo de Somos Buenos Aires para el armado de la lista...

Sí, tenemos gente del PRO y también de Más Valores, un partido vecinal. Por ejemplo, en el quinto lugar está Ezequiel Vivas, que proviene de ese espacio. Es una lista totalmente integrada, que también incluye a parte de nuestro gabinete. En Balcarce seguimos respetando lo que era el viejo Juntos por el Cambio.

Reino junto a Gonzalo Scioli, primer candidato a concejal por Somos Buenos Aires.

—¿Y qué respuesta han tenido hasta el momento de los vecinos ante esta propuesta electoral y la incorporación de nuevos referentes?

Muy buena, hay una gran receptividad. Nuestra gestión nunca paró de hacer obras: renovamos el hospital, inauguramos un CAPS, pusimos en marcha un centro universitario y seguimos con el bacheo. La gente percibe que el municipio está activo.

La generación de lotes municipales con servicios es una innovación que surgió principalmente de los jóvenes, sobre todo de quien encabeza la lista. Se trata de un esquema en el que conseguimos lotes privados a cambio de brindarles servicios en otros terrenos. El privado nos entrega una cantidad importante de lotes, que luego vendemos a un valor del 60% financiado. Con ese dinero hacemos obras y lo que sobra lo destinamos al hospital.

—¿Y cuántas familias ya han sido beneficiadas con este sistema?

En lo que va de la gestión, más de 700 familias. Creemos que es una solución más rápida a la crisis habitacional, porque en materia de viviendas dependemos pura y exclusivamente de la Provincia y de la Nación. Tenemos un loteo adjudicado con licitación hecha, pero nunca llegaron los recursos. Por eso preferimos seguir con este esquema, para que un matrimonio joven —o no tan joven— que trabaja y alquila pueda construir su propia casa.