CFK: "Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy"
La expresidenta Cristina Fernández escribió en sus redes tras conocer la victoria de Frente Patria en la Provincia.Política07 de septiembre de 2025Soledad Castellano
Cristina le dejó un mensaje a Milei tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas en la Provincia: "Banalizar y vandalizar el “Nunca Más”, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco. Pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal".
"Y mejor ni te cuento cómo está el resto (de los que todavía tienen laburo)… Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas… Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy", escribió en X.
"Saludos cordiales desde San José 1111. P/D1: Por eso, el próximo 26 de octubre, Kirchnerismo y Peronismo… ¡Más que nunca! P/D2: Ah, Milei… casi me olvidaba. Dejá de echarnos la culpa del desastre que hicieron con la economía vos y el Toto Caputo… Que si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas y de nosotros solo quedaran las cenizas, te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento… 'economista experto en crecimiento con o sin dinero'", cerró.
Luego, CFK salió al balcón de su departamento desde donde cumple la prisión domiciliaria tras ser condenada por la causa que se conoce como Vialidad y desde allí festeja con la militancia tras el triunfo del peronismo en la Provincia.
Milei: "No se retrocede ni un milímetro en la política de gobierno"
El presidente Javier Milei se refirió al resultado de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Lo hizo desde el búnker de LLA situado en Gonnet, partido de La Plata.
Debacle total: Valenzuela cayó por 10 puntos en la Primera Sección
El intendente de Tres de Febrero apostaba a un triunfo que lo catapultara al ministerio de Seguridad, pero Katopodis lo superó con contundencia.
Pareja: “El resultado que tuvo La Libertad Avanza no es el esperado”
El principal dirigente bonaerense de La Libertad Avanza reconoció que los comicios no arrojaron los números esperados, pero destacó la labor de su equipo y aseguró que el espacio consolidó un piso electoral en la Provincia de Buenos Aires.
“El pueblo habló”: Kreplak destacó la diferencia de 13 puntos
El ministro de Salud bonaerense celebró la victoria de Fuerza Patria y apuntó contra el Gobierno nacional por “empeorar la vida de los bonaerenses”.
