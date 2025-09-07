CFK: "Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy"

La expresidenta Cristina Fernández escribió en sus redes tras conocer la victoria de Frente Patria en la Provincia.

Cristina le dejó un mensaje a Milei tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas en la Provincia: "Banalizar y vandalizar el “Nunca Más”, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco. Pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal".

"Y mejor ni te cuento cómo está el resto (de los que todavía tienen laburo)… Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas… Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy", escribió en X.

"Saludos cordiales desde San José 1111. P/D1: Por eso, el próximo 26 de octubre, Kirchnerismo y Peronismo… ¡Más que nunca! P/D2: Ah, Milei… casi me olvidaba. Dejá de echarnos la culpa del desastre que hicieron con la economía vos y el Toto Caputo… Que si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas y de nosotros solo quedaran las cenizas, te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento… 'economista experto en crecimiento con o sin dinero'", cerró.

Luego, CFK salió al balcón de su departamento desde donde cumple la prisión domiciliaria tras ser condenada por la causa que se conoce como Vialidad y desde allí festeja con la militancia tras el triunfo del peronismo en la Provincia.

