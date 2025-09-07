Resultados: ¿Qué fuerza gana bancas en el Senado?
07 de septiembre de 2025
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 22.30 HORAS
En esta nota de actualización permanente, GRUPOLAPROVINCIA.COM te informa los resultados de los comicios legislativos en la Primera, Cuarta, Quinta y Séptima Sección Electoral, sitios en los que se eligieron 23 representantes para la Cámara Alta bonaerense y 15 suplentes.
Es la primera vez desde las elecciones provinciales de Buenos Aires de 2003 y la segunda vez desde la recuperación de la democracia en 1983, que las elecciones provinciales bonaerenses se realizaron en una fecha distinta a las elecciones nacionales las cuales tendrán lugar el 26 de octubre.
El Senado tiene 46 bancas y en esta elección se renuevan 23. Hoy se conforma con 21 bancas que pertenecen a Unión por la Patria, 9 al PRO, 6 a la UCR con Cambio Federal, 4 a La Libertad Avanza, 3 a Unión y Libertad y 1 a la Derecha Popular.
Con un peso total de 14.376.592 electores repartidos en 8 secciones del territorio bonaerense, más de un tercio del padrón nacional, la Provincia este domingo habló en las urnas.
Pasó la primera parte del desdoblamiento electoral
A las 22.30 horas ya fueron escrutadas el 90.65 % de las mesas.
PRIMERA SECCIÓN ELECTORAL
Cuenta con 5.131.861 electores y renuevan 8 senadores los partidos de: Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López.
Con el 88.75% de los votos ganó Fuerza Patria, Segunda salió La Libertad Avanza y tercera quedó la Izquierda. Estarían metiendo 5 y 3 legisladores respectivamente.
-Fuerza Patria
1. Katopodis, Gabriel Nicolas
2. Galmarini, Malena
3. Ishii, Mario Alberto
4.Macha, Mónica
5.Coronel, Fernando
-La Libertad Avanza y el PRO
1. Valenzuela, Diego
2. Bambaci, María Luz
3. Olivera, Luciano Emanuel
CUARTA SECCIÓN ELECTORAL
Cuenta con 547.677 electores y renuevan 7 senadores los partidos de: Alberti, Bragado, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Chacabuco, Chivilcoy, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pinto, General Viamonte, General Villegas, Hipólito Yrigoyen, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Nueve de Julio, Pehuajó, Rivadavia y Trenque Lauquen.
Con el 99.74 % de las mesas escrutadas, ganó Fuerza Patria, segundo La Libertad Avanza y Tercero quedó Somos. Estarían metiendo 3, 2 y 2 legisladores respectivamente.
-Fuerza Patria
1. Videla, Diego Alberto
2. Arata, María Valeria
3. Lago, German
-La Libertad Avanza y el PRO
1. Cabezas, Gonzalo Darío
2. Balaudo, Analía
-Somos Buenos Aires (UCR, Hacemos, CC-ARI, PS y GEN)
1. Petrecca, Pablo Alexis
2. Quintana, Natalia
QUINTA SECCIÓN ELECTORAL
Cuenta con 1.336.787 electores y renuevan 5 senadores los partidos de: Ayacucho, Balcarce, Castelli, Chascomús, Dolores, General Alvarado, General Belgrano, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pueyrredón, La Costa, Las Flores, Lezama, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Necochea, Pila, Pinamar, Rauch, San Cayetano, Tandil, Tordillo y Villa Gesell.
Con el 92.32% de las mesas, ganó La Libertad Avanza, segundo quedó Fuerza Patria y tercero Somos. Estarían metiendo 3 y 2 legisladores respectivamente.
-La Libertad Avanza y el PRO
1. Montenegro, Guillermo Tristán
2. Martínez, María Cecilia
3. De Urraza, Matías Miguel
-Fuerza Patria
1. Raverta, María Fernanda
2. Paredi, Jorge Alberto
-Somos Buenos Aires (UCR, Hacemos, CC-ARI, PS y GEN)
SÉPTIMA SECCIÓN ELECTORAL
Cuenta con 285.047 electores y renuevan 3 senadores los partidos de: Azul, Bolívar, General Alvear, Olavarría, Roque Pérez, Saladillo, Tapalqué y Veinticinco de Mayo.
Con el 99.74% de las mesas escrutadas, ganó Fuerza Patria, segundo quedó La Libertad Avanza y tercero SOMOS. Fuerza Patria mete 3 legisladores.
-Fuerza Patria
1. Laurini, María Inés
2. Pisano, Marcos Emilio
3. Diaz, Evelyn
-La Libertad Avanza y el PRO
-Somos Buenos Aires (UCR, Hacemos, CC-ARI, PS y GEN)
¿Quiénes terminan su mandato el 10 de diciembre de 2025?
Por la PRIMERA SECCIÓN finalizan su mandato Aldana Julieta Ahumada (PRO), Joaquín de la Torre (Derecha Popular), María Teresa García (UxP), Daniela Reich (LLA), Luis Vivona (UxP), Sofía Vannelli (UxP), Gustavo Soos (UxP), Christian Gribaudo (PRO).
Por la CUARTA SECCIÓN terminan su mandato Yamila Araceli Alonso (PRO), Marcelo Daletto (UCR), María Elena Defunchio (UxP), Eugenia Gil (UCR), Walter Torchio (UxP), Daniela Viera (UxP), Agustín Maspoli (UCR).
Por la QUINTA SECCIÓN ELECTORAL finalizan su mandato Ariel Martínez Bordaisco (UCR), Pablo David Obeid (UxP), Alejandro Daniel Rabinovich (PRO), Flavia Delmonte (UCR), Gabriela Demaría (UxP).
Por la SÉPTIMA SECCIÓN ELECTORAL llegan al final de mandato Eduardo “Bali” Bucca (UxP), Luis Alejandro Cellillo (UCR), María Lorena Mandagarán (UCR)
Fotos: La Sastrería
